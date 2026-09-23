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रांची में 11वें आयुर्वेद दिवस पर आयुष और बीएयू में कार्यक्रम! “स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद” विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला

रांची में 11वें आयुर्वेद दिवस पर निजी और सरकारी आयुर्वेद एवं आयुष संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किये गए. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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11वें आयुर्वेद दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 10:53 PM IST

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रांची: आयुर्वेद दिवस पर राजधानी में निजी और सरकारी आयुर्वेद-आयुष संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किये गए. आयुष निदेशालय और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग में आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया.

आयुर्वेद भारत की प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समग्र चिकित्सा पद्धति: दिनेश कुमार यादव

निदेशक आयुष आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समग्र चिकित्सा पद्धति है, जो केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति के माध्यम से निरोगी जीवन जीने की प्रेरणा देती है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बदलती जीवनशैली, अनियमित खान-पान, तनाव तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे समय में आयुर्वेद की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है.

आयुष पद्धति का लाभ पहुंचाने पर जोर

“स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद” विषय पर आयोजित 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार यादव ने बताया कि आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करने, निवारक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक आयुष पद्धति का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत आयुष कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, योग, औषधीय पौधों तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक कर सकते हैं.

आयुर्वेद के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प

आयुष निदेशक दिनेश यादव ने कहा कि आयुर्वेद दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लेने का अवसर भी है. उन्होंने सभी आयुष पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं. उन्होंने राज्यभर में व्यापक रूप से आयुर्वेद दिवस आयोजित किए जाने तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और सामुदायिक स्तर पर आयुर्वेद एवं योग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.

आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना

शिवजी वर्मा ने उपस्थित लोगों से निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान करने तथा आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन प्राप्त करने के उपायों के संबंध में जानकारी साझा की. उप निदेशक (आयुर्वेद) डॉ. कृष्ण कुमार ने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी.

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयुर्वेद दिवस का आयोजन

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर देशभर में मनाए जा रहे 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी संकाय में आयुर्वेद में प्रयुक्त औषधीय पौधों के महत्व, उनके संरक्षण तथा दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया.

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पशु चिकित्सा संकाय के डीन डॉ. अलोक कुमार पांडेय ने कहा कि औषधीय पौधे हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और पारंपरिक ज्ञान का महत्वपूर्ण आधार हैं. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए औषधीय संपदा को सुरक्षित रखा जा सकता है.

स्वास्थ्य पद्धति के रूप में बढ़ावा देना

वानिकी संकाय के डीन डॉ. कौशल कुमार ने औषधीय पौधों की विभिन्न प्रजातियों, एवं वर्तमान समय में आयुर्वेद में चिकित्सकीय उपयोग के लिए उनके मह्त्व के बारे में जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद दिवस आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक वार्षिक राष्ट्रीय आयोजन है, जो आयुर्वेद को एक वैज्ञानिक, प्रमाण-आधारित एवं समग्र स्वास्थ्य पद्धति के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है.

संकाय के शिक्षक डॉ देवव्रत प्रधान, डॉ. अभय कुमार, डॉ. ताहिरा, तथा शोध छात्र अमित कुमार, बलराम ने भी औषधीय पौधों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और दैनिक जीवन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा में उनके योगदान को रेखांकित किया.

औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करना था. इस अवसर पर औषधीय पौधों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी जिसमें रंजीत महतो ने मह्त्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस अवसर पर औषधीय पौधों का रोपण भी किया गया कार्यक्रम में निबंधक, झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद डॉ. वकील कुमार सिंह, द्वारा आयुर्वेद के महत्व के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई. कार्यक्रम में यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. फजलुस समी, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. निर्मल कुमार, राज्य समन्वयक, डॉ. अनुज कुमार मंडल सहित रांची जिले में कार्यरत आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, योग प्रशिक्षक तथा आयुष निदेशालय एवं जिला संयुक्त औषधालय के कर्मी उपस्थित रहे.

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