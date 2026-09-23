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रांची में 11वें आयुर्वेद दिवस पर आयुष और बीएयू में कार्यक्रम! “स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद” विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला

रांची: आयुर्वेद दिवस पर राजधानी में निजी और सरकारी आयुर्वेद-आयुष संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किये गए. आयुष निदेशालय और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वानिकी विभाग में आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया.

आयुर्वेद भारत की प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समग्र चिकित्सा पद्धति: दिनेश कुमार यादव

निदेशक आयुष आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समग्र चिकित्सा पद्धति है, जो केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति के माध्यम से निरोगी जीवन जीने की प्रेरणा देती है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बदलती जीवनशैली, अनियमित खान-पान, तनाव तथा पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसे समय में आयुर्वेद की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है.

आयुष पद्धति का लाभ पहुंचाने पर जोर

“स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद” विषय पर आयोजित 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार यादव ने बताया कि आयुर्वेद को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करने, निवारक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक आयुष पद्धति का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत आयुष कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, योग, औषधीय पौधों तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक कर सकते हैं.

आयुर्वेद के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प

आयुष निदेशक दिनेश यादव ने कहा कि आयुर्वेद दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लेने का अवसर भी है. उन्होंने सभी आयुष पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अपील की कि वे पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं. उन्होंने राज्यभर में व्यापक रूप से आयुर्वेद दिवस आयोजित किए जाने तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और सामुदायिक स्तर पर आयुर्वेद एवं योग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया.

आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना

शिवजी वर्मा ने उपस्थित लोगों से निष्ठापूर्वक सेवा प्रदान करने तथा आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन प्राप्त करने के उपायों के संबंध में जानकारी साझा की. उप निदेशक (आयुर्वेद) डॉ. कृष्ण कुमार ने आयुर्वेद के माध्यम से लोगों तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के विभिन्न उपायों की जानकारी दी.

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयुर्वेद दिवस का आयोजन