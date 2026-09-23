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आयुर्वेद दिवस विशेष: मोक्ष की नगरी ही नहीं, आयुर्वेद की जननी भी है काशी! जानिए गौरवशाली इतिहास

काशी में हमारा वैद्य परिवार 6 पीढ़ियों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है. परिवार में आयुर्वेद की शुरुआत पं. कन्हैया लाल वैद्य से हुई और उनके बाद पं. गिरधारी लाल वैद्य, पं. रघुनंदन, पं. रमाशंकर वैद्य और पं. शिवकुमार शास्त्री ने इसे आगे बढ़ाया. काशिराज ने इस परिवार के मुखिया को राजवैद्य की उपाधि दी थी.- पंडित शिवकुमार शास्त्री

काशी का आयुर्वेद कनेक्शन!: काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी के रूप में तो जाना ही जाता है, साथ ही काशी नगरी आयुर्वेद की कई विधाओं की जननी भी मानी जाती है. 23 सितंबर यानी आज जब जब पूरा देश आयुर्वेद दिवस मना रहा है तो काशी से आयुर्वेद का जिक्र जरूरी हो जाता है. पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर निकले थे. वही धन्वंतरि दूसरे जन्म में काशी के राजा महाराज दिवोदास के रूप में जन्मे और उन्हें ही काशिराज दिवोदास धन्वंतरि कहा जाता है. उनके शिष्य आचार्य सुश्रुत थे, जिन्हें दुनिया का पहला सर्जन कहा जाता है.

वाराणसी: भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति 'आयुर्वेद' आज वैश्विक मंच पर अपनी सफलता का परचम लहरा रही है. कोरोना काल के दौरान जब आधुनिक चिकित्सा प्रणालियां इस महामारी को रोकने में संघर्ष कर रही थीं, तब भारतीय आयुर्वेद पद्धति, पारंपरिक काढ़े और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल ने न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर इस खतरनाक वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, इस महामारी पर मिली जीत ने आयुर्वेद के प्रति जनता के विश्वास को कई गुना बढ़ा दिया है, और लोग तेजी से पारंपरिक चिकित्सा की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

कैसे बनी काशी आयुर्वेद का गढ़?: कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है. इस सूची में सबसे पहला नाम काशिराज दिवोदास धन्वंतरि का है. ये शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं. इसके बाद महर्षि सुश्रुत का नाम आता है. ये काशी के ही थे और सुश्रुत संहिता लिखे थे. फिर महर्षि चरक का नाम है. इन्होंने काशी के विद्वानों के साथ बैठकर परंपरागत चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद की औषधियां पर शोध किया. इसके बाद पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री का भी नाम लेना जरूरी है. बीएचयू में आयुर्वेद को लाने वाले यही वैध थे और महामना मदन मोहन मालवीय के कहने पर 1927 में देश का पहला आयुर्वेद कॉलेज काशी में स्थापित किया. प्रो. केएन उडुपा, बीएचयू में आयुर्वेद के पितामाह कहे जाते हैं.

कैसे बनी काशी आयुर्वेद का गढ़? (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी से आयुर्वेद का ध्यान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है. यहां एक दो नहीं बल्कि ऐसे बहुत से नाम है जिन्होंने आयुर्वेद को वैश्विक पटल पर ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो पुरातन नाम है उनको तो लोग जानते हैं, लेकिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद को शैक्षणिक स्तर पर 1927 में शुरू करवाया और यह देश का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी लेवल पर आयुर्वेद का ज्ञान देने का स्थान बना.- प्रोफेसर आनंद चौधरी, आयुर्वेद संकाय, BHU

गंभीर बीमारियों का अचूक इलाज: आयुर्वेद में गठिया और जोड़ों का दर्द पंचकर्म, बस्ती, स्वर्ण भस्म और गुग्गुलु से 90% तक ठीक होने का दावा है. अगर थर्ड स्टेज लिवर सिरोसिस की स्थिति नहीं है तो सेकंड स्टेज तक की चीजों को आयुर्वेद में संभालने का काम किया जा सकता है. बार-बार पेट खराब होना गैस की दिक्कत का आयुर्वेद में तक्र (छाछ), बिल्व, चित्रकादि वटी से पाचन अग्नि ठीक करके जड़ से इलाज संभव है. साइनस और एलर्जिक अस्थमा के लिए आयुर्वेद में नस्य, धूमपान, वमन से कफ निकालकर दोबारा इस बीमारी के न होने की गारंटी तक दी जाती है, अस्थमा मरीजों को कर्ण भेदन विधि के साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियां देकर इसका सफल इलाज संभव हो सका है. चर्म रोग संबंधी दिक्कतें आयुर्वेद में शोधन यानी खून की सफाई, नीम, मंजिष्ठा और पंचकर्म से ठीक होता जाता है. माइग्रेन और अनिद्रा के लिए आयुर्वेद में शिरोधारा, शिरोबस्ती, ब्राह्मी, अश्वगंधा से नसों को शांत कर परमानेंट आराम मिलता है. किडनी की समस्या का भी सफल इलाज संभव हो पा रहा है.

ठोस और कारगर इलाज! (Photo Credit: ETV Bharat)

आयुर्वेद धीरे लेकिन जड़ पर काम करता है. साइड इफेक्ट न के बराबर है और खर्चा अंग्रेजी इलाज से कम हो होता है. आयुर्वेद में वैसे तो हर बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिन पर अब आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भी ज्यादा लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है.- प्रोफेसर आनंद चौधरी, आयुर्वेद संकाय, BHU

आम से खास तक का इलाज: वैद्य परिवार के पंडित शिवकुमार शास्त्री के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव सहित के कई बड़े नाम यही इलाज करवाने आते थे. वहीं लंबे वक्त से गठिया और जोड़ों के दर्द से परेशान लक्ष्मी देवी पंचकर्म और अन्य आयुर्वेदिक पद्धति से कर रहे इलाज की बदौलत इस परेशानी से बहुत हद तक उबर कर अपने को अच्छा महसूस करती हैं.

जानिए गौरवशाली इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat)

देश के पहले आयुर्वेद कॉलेज के रूप में शुरू हुआ BHU का यह संकाय आज आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा का सबसे बेहतरीन मेल बन चुका है. पंचकर्म जैसे विशेष विभागों और आधुनिक लैब्स के जरिए यहां गंभीर बीमारियों पर लगातार शोध जारी है. देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में आज भी सबसे ज्यादा रिसर्च यहीं से सामने आ रहे हैं, जो यह साबित करता है कि आयुर्वेद सिर्फ हमारा बीता हुआ कल नहीं, बल्कि सुरक्षित भविष्य भी है.

( डिस्कलेमर: आयुर्वेद एक्सपर्ट से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट)



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