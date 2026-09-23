ETV Bharat / state

आयुर्वेद दिवस: कहानी आयुर्वेद की 80 साल पुरानी पांडुलिपियों की, कैसे एक परिवार ने पूर्वज के अनुभव को सहेजा?, अब है ये आस

पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन में संवाददाता विश्व दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट.

Photo Credit; ETV Bharat
देशभर में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 11:50 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देवरिया: आज आयुर्वेद दिवस है. इस बेहद खास मौके पर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आयुर्वेद की 80 साल पुरानी पांडुलिपियों से जुड़ी कहानी के बारे में. हम आपको बताएंगे कि आखिर यह पांडुलिपियां किसने और कब लिखी. इन पांडुलिपियों में ऐसा क्या है खास जिस वजह से इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. कैसे एक परिवार ने पूर्वजों की इस विरासत को सहेज कर रखा. अब यह परिवार इन बेहद महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को लेकर क्या चाहता है. चलिए जानते हैं.



किसने लिखी पांडुलिपि: देवरिया जिले के राघव नगर में रहने वाले पर्यावरण प्रहरी विजेंद्र राय लवली पिछले 80 सालों से अपने पूर्वजों की एक अनमोल धरोहर को सहेज कर रखे हुए हैं. इसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, लेकिन इस धरोहर को नष्ट होने से बचाने की जद्दोजहद जारी है. ये धरोहर है उनके प्रपितामह वैद्य पंडित चंद्रिका नारायण शर्मा के हाथ से लिखी हुई आयुर्वेद की पांडुलिपि की. परिजनों के अनुसार ये वृहद ग्रंथ 1923 के आसपास लिखा गया है. कुआनो नदी के पश्चिमी तट पर उनका औषधालय था.

पर्यावरण प्रहरी विजेंद्र राय लवली (Video Credit; ETV Bharat)

इस ग्रंथ में क्या है खास: विजेंद्र राय लवली के अनुसार ये सिर्फ किताब नहीं, आयुर्वेद का एनसाइक्लोपीडिया है. इसमें मानव शरीर के क्रिया विज्ञान और अंगों के रोगों के उपचार का विस्तृत वर्णन हिंदी और संस्कृत में किया गया है.

ayurveda-day-2026-know-what-ayurveda-is-learn-interesting-facts-about-this
वैद्य पंडित चंद्रिका नारायण शर्मा द्वारा लिखित पांडुलिपि के कुछ अंश. (etv bharat)
ayurveda-day-2026-know-what-ayurveda-is-learn-interesting-facts-about-this
वैद्य पंडित चंद्रिका नारायण शर्मा द्वारा लिखित पांडुलिपि के कुछ अंश. (etv bharat)
इसे कई खंडों में लिखा गया

पहला खंड: सामान्य रोगों का उपचार

दूसरा खंड: कौमार - बाल रोग उपचार

तीसरा खंड: स्वास्थ्य प्रभाकर - पुरुष रोगों का उपचार

पांचवें से आठवें खंड में: जल, वायु, अग्नि विज्ञान सहित अन्य विषयों का वर्णन है.

पुत्रों के सामने क्या दिक्कत आई: 1942 में वैद्य जी के निधन के बाद उनके पुत्रों ने औषधालय तो चलाया, लेकिन पांडुलिपियों का प्रकाशन नहीं हो पाया. धीरे-धीरे पांडुलिपियां इधर-उधर हो गईं. बड़ी मशक्कत के बाद परिवार ने इन्हें फिर से खोजा.

Photo Credit; ETV Bharat
आयुर्वेद क्या है (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रकाशन की राह देख रही पांडुलिपि: विजेंद्र राय लवली ने बताया कि "पांडुलिपियों को लेकर कई लोगों ने खरीदने का प्रस्ताव दिया, तो किसी ने इसे छोड़ देने को कहा, लेकिन ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है. प्रशासन से मार्गदर्शन मिला तो इसका सही तरीके से प्रकाशन हो सकता है, जिससे कई दुर्लभ जानकारियां सामने आएंगी. आज विश्व आयुर्वेद दिवस का मौका है. जिले भर में आयुर्वेद को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित होगें. ऐसे में इस 100 साल पुरानी पांडुलिपि का प्रकाशन अगर हो जाए तो आयुर्वेद जगत के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है.



भारतीय आयुर्वेद को लेकर मान्यता: आयुर्वेद चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है. इसकी उत्पत्ति भारत में 5000 साल पहले माना जाता है. ये इस विश्वास पर आधारित है कि मानव शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत है. स्वास्थ्य तब प्राप्त होता है, जब शरीर प्रकृति के साथ संतुलन में होता है. आयुर्वेद स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर्बल चिकित्सा, मालिश, योग और आहार सहित विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat
किन रोगों में कारगर. (Photo Credit; ETV Bharat)



आयुर्वेद के लाभ: आयुर्वेद का उपयोग कई प्रकार की स्थितियों के इलाज के लिए किया जा सकता है. मुख्य रूप से पाचन समस्याएं, श्वसन समस्याएं, त्वचा समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और पुरानी बीमारियां के इलाज के लिए किया जाता है. आयुर्वेद उपचार में प्रकृति से जुड़ाव होता है. रोगों की रोकथाम, तनाव से मुक्ति, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है.



आयुर्वेद का महत्व: आयुर्वेद भारत का सबसे पुराना और पारंपरिक इलाज का तरीका है, जो सोच-विचार और प्रैक्टिकल अनुभवों पर टिका है. ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करता, बल्कि पूरी सेहत और हमारी जीवनशैली को सुधारने का एक विज्ञान है.

  • यह एक पूर्ण चिकित्सा प्रणाली के रूप में जाना जाती है, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य शामिल हैं.
  • यह इलाज का एक ऐसा भारतीय तरीका है, जो बाइबिल के समय से भी पहले से भारत में रहने वाले लोगों के बीच चला आ रहा है।
  • यह जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक खनिजों (जैसे कीमती धातुओं और पत्थरों) से बनी चीज़ों से इलाज करने का एक तरीका है, जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है.
  • आयुर्वेद मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है. ये पौधों पर आधारित विज्ञान है.
  • प्रमाण कहते हैं कि आयुर्वेद में कैंसर, मधुमेह, गठिया और अस्थमा जैसी कई पुरानी बीमारियों के इलाज में कारगर हैं. जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा पद्धति से संभव नहीं है.
  • आयुर्वेद में, प्रत्येक कोशिका को स्वाभाविक रूप से शुद्ध बुद्धिमत्ता की एक अनिवार्य अभिव्यक्ति माना जाता है, जिसे स्व-चिकित्सा विज्ञान कहा जाता है.


विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की आबादी का लगभग 70 से 80 फीसदी लोग गैर पंरापरामत दवाओं पर निर्भर हैं, जो मुख्य रूप से उनके स्वास्थ्य देखभाल में हर्बल स्रोतों पर निर्भर है. आयुर्वेद का लक्ष्य जीवन को संरक्षित करना और स्वास्थ्य और कल्याण को बहाल करना है.

ये भी पढ़ें- आर्युवेद में गंभीर बीमारियों का सटीक इलाज; राष्ट्रीय गुरू से जानिए डायबिटीज, पथरी सहित अन्य रोगों से बचने का उपाय

TAGGED:

80 साल पुरानी आयुर्वेद पांडुलिपि
11TH AYURVEDA DAY
आयुर्वेद क्या है
आयुर्वेद दिवस 2026
WORLD AYURVEDA DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.