आयुर्वेद वैलनेस क्षेत्र में केरल को पीछे छोड़ सकता है उत्तराखंड, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होमवर्क की जरूरत
आयुष मंत्री ने कहा प्रदेश में योग, वैलनेस सेंटर और आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने को लेकर दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 11, 2026 at 6:06 PM IST
देहरादून: भारत सरकार देश में आयुष पद्धति को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार भी राज्य को आयुष प्रदेश बनने पर जोर दे रही है. जिसके तहत, प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने के लिए अनुसंधान और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही बेहतर नीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया था. बाजवूद अभी तक आयुष प्रदेश बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं. तो वहीं, आयुष मंत्री का भी मानना है कि प्रदेश में आयुष सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन राज्य में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सामूहिक नीति नहीं है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा उत्तराखंड के लिहाज से आयुष विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है. जब हम वैलनेस सेंटर और आयुर्वेद की बात करते हैं तो पूरे भारत में केरल राज्य को याद करते हैं. इस सेक्टर में उत्तराखंड में केरल से अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन उत्तराखंड में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नीति नहीं है. उत्तराखंड में हजारों होटल, धर्मशालाएं समेत होमस्टे मौजूद हैं. अगर उनमें इस तरह की सुविधा मिलेगी तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे. उसके साथ ही प्रदेश में प्रशिक्षित बच्चों का भी अभाव है.
ऐसे में विभागीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं कि एक नीति बनाए जिसमें सभी विभागों को शामिल करें. साथ ही बच्चों को प्रशिक्षित करने का भी काम करें. साथ ही कहा कि आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियां, दुनिया में कहीं भी प्राप्त होती हैं तो वो सिर्फ हिमालय से प्राप्त होती हैं. जड़ी बूटियों के दोहन को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन है. ऐसे में गाइडलाइन के अनुरूप ही काम हो, उससे राज्य में बेहतर ढंग से संसाधन खड़ा होगा.
साथ ही आयुष मंत्री ने कहा प्रदेश में योग, वैलनेस सेंटर और आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने को लेकर दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है. मुख्य रूप से जनता में आयुर्वेद और होम्योपैथी का क्रेज है. जनता का इन दोनों के प्रति विश्वास भी है. ऐसे में सरकार की कोशिश है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी को गांव स्तर तक ले जाया जाए. उन्होंने कहा राज्य में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर योजना बनाई जानी है. साथ ही न्याय पंचायत स्तर पर दो आयुष डॉक्टर बिठाने पर भी विचार किया जा रहा है.
आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा देश दुनिया के किसी भी शहर में रहने वाले लोगों का वैलनेस के प्रति एक झुकाव रहता है. उत्तराखंड आयुर्वेद और वेलनेस के सेक्टर में बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है. यही वजह है कि राज्य सरकार एक नीति बना रही है.जिसमें जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों को भी शामिल किया जाएगा. जिससे एक सामूहिक नीति तैयार की जा सके.
मॉडर्न आयुष चिकित्सा के सवाल पर आयुष मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आयुष सेक्टर में जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं उन्होंने मॉडर्न आयुष चिकित्सा पद्धति को अपनाया है. इस पर काम किया है लेकिन अभी सरकारी स्तर पर इस काम की शुरुआत नहीं हुई है. ऐसे में इसको लेकर आने वाले समय में बातचीत की जाएगी. उन्होंने कहा चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
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