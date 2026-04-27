ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाएगी अयोध्या, सिंदूर चौक की स्थापना के लिए शिला पूजन
छोटी देवकाली तिराहे पर सिंदूर चौक की स्थापना के लिए महापौर ने शिलापट का पूजन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 1:12 PM IST
अयोध्या: राम नगरी में भारतीय सेना के पराक्रम की गवाह बनी ऑपरेशन सिंदूर के विजय गाथा पर आधारित स्मृतिका की स्थापित किया जाएगा. छोटी देवकाली तिराहे पर सिंदूर चौक की स्थापना के लिए महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने शिलापट का पूजन किया.
महापौर ने कहा कि यह अस्मिता स्मृतिका अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिकों के सौर की याद दिलाती रहेगी. उन्होंने अयोध्या के विकास और सुंदरीकरण के लिए किए जा रहे केंद्र बार राज्य सरकार के कार्य की विस्तार से चर्चा की और लोगों से अयोध्या की स्वच्छता बनाए रखने में योगदान देने का आह्वान किया.
महापौर गिरीश ने कहा कि इस स्मृतिका को स्थापित करने के लिए नगर निगम ने 20 लाख रुपया दिया है. छोटी देवकाली मंदिर चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर की स्मारिका स्थापित करने के साथ सिंदूर चौक के नामकरण को लेकर नगर निगम के बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव के साथ पारित किया जाएगा.
महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि नामकरण एक संवैधानिक प्रक्रिया है. उसे नगर निगम की कार्यकारणी में लगकर पास कराए जाने के बिना किसी चौराहे का नामकरण नहीं कर सकते हैं. अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई हैं.
अयोध्या के अन्य कई चौराहों को भी विकसित करने की तैयारी है. महापौर ने बताया कि प्रमोदवन तिराहे को मृदंग तिराहे के नाम से विकसित होगा. जहां स्वर्गीय पागल दास जी का स्थान हैं, जो मृदंग के क्षेत्र में विश्व भर में जाने जाते है.
अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, उपसभापति संतोष सिंह, पार्षद अनुज दास, महेंद्र शुक्ल, रिशु पांडे, अजय पांडे, प्रियेश दास, सूर्यकुमार तिवारी सूर्या, गणेश मिश्र, सच्चिदानंद पांडेय, विजय पांडेय, भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश तिवारी, अश्विनी गुप्ता, विनोद श्रीवास्तव, लालजी मिश्र, डॉ. राकेश कुमार त्रिपाठी, जय गुरुदेव शुक्ल, डॉ. ब्रिजेश पासवान, रज्जू मिश्र, अंकित त्रिपाठी, श्रीनिवास शास्त्री, विजय प्रताप गौतम, निरंकार पाठक, राहुल सिंह, रोहित शर्मा, महेंद्र गुप्त, गीता शुक्ला उपस्थित रहे.
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