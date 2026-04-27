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ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाएगी अयोध्या, सिंदूर चौक की स्थापना के लिए शिला पूजन

अयोध्या: राम नगरी में भारतीय सेना के पराक्रम की गवाह बनी ऑपरेशन सिंदूर के विजय गाथा पर आधारित स्मृतिका की स्थापित किया जाएगा. छोटी देवकाली तिराहे पर सिंदूर चौक की स्थापना के लिए महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने शिलापट का पूजन किया.

महापौर ने कहा कि यह अस्मिता स्मृतिका अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सैनिकों के सौर की याद दिलाती रहेगी. उन्होंने अयोध्या के विकास और सुंदरीकरण के लिए किए जा रहे केंद्र बार राज्य सरकार के कार्य की विस्तार से चर्चा की और लोगों से अयोध्या की स्वच्छता बनाए रखने में योगदान देने का आह्वान किया.

महापौर गिरीश ने कहा कि इस स्मृतिका को स्थापित करने के लिए नगर निगम ने 20 लाख रुपया दिया है. छोटी देवकाली मंदिर चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर की स्मारिका स्थापित करने के साथ सिंदूर चौक के नामकरण को लेकर नगर निगम के बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव के साथ पारित किया जाएगा.

महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि नामकरण एक संवैधानिक प्रक्रिया है. उसे नगर निगम की कार्यकारणी में लगकर पास कराए जाने के बिना किसी चौराहे का नामकरण नहीं कर सकते हैं. अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई हैं.