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राम मंदिर चढ़ावा चोरी; ट्रस्ट की संपत्तियों की भी जांच करेगी एसआईटी, बैंक लॉकरों का भी होगा सत्यापन

लॉकर में रखे सोने-चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का मिलान ट्रस्ट के अभिलेखों से किया जाएगा.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:27 PM IST

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अयोध्या : एसआईटी अब भारतीय स्टेट बैंक के लॉकर में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों की जांच करेगी. इस दौरान लॉकर में रखी सोने-चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का मिलान ट्रस्ट के अभिलेखों से किया जाएगा. इसके पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन बैंक में करीब 12 घंटे तक सामानों का विवरण तैयार किया है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी; ट्रस्ट की संपत्तियों की भी जांच करेगी एसआईटी. (Video Credit : ETV Bharat)



बताते चलें कि कृष्ण मोहन शनिवार और सोमवार को बैंक में 12 घंटे से ज्यादा समय तक रहे. वहीं, सोमवार की सुबह करीब नौ बजे ही महासचिव मंदिर व्यवस्था के सहयोगी वीरेंद्र कुमार, एकाउटेंट चंदन, जगदीश आफले व अन्य वित्तीय व्यवस्था के सहयोगियों साथ एसबीआई की नयाघाट शाखा में पहुंचे थे. हालांकि अंदर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं दी.

बताया जा रहा कि उक्त सभी लोग बैंक के अधिकारियों के साथ बैंक लॉकर कक्ष में मौजूद थे. ट्रस्ट के रिकॉर्ड के अनुसार लॉकर में रखे आभूषणों व अन्य कीमती वस्तुओं का मिलान किया गया. जहां रात 10 बजे तक बैंक में रहे थे. ट्रस्ट इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कर रहा है. साथ ही लॉकर में रखें सामानों का शुद्धता का परीक्षण भी कर रहा है. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है.

बताया जा रहा, एसआईटी मंगलवार को भी बैंक पहुंच सकती है. ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है. इसका सभी लोग स्वयं मूल्यांकन करें. हालांकि बैंक में चल रहे परीक्षण कार्य की जानकारी देने से बचते नजर आए.



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