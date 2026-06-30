राम मंदिर चढ़ावा चोरी; 17 साल से तैनात RMO अर्जुन सिंह का गोरखपुर तबादला
ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से निकटता के कारण उनका पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश भी निरस्त हो चुका था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 7:49 AM IST
अयोध्या : राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के बीच 17 सालों से तैनात वायरलेस विभाग के रेडियो मेंटेनेंस अधिकारी (RMO) अर्जुन सिंह का तबादला कर गोरखपुर भेज दिया गया है. यह वर्ष 2009 से अयोध्या में तैनात थे. बीते 17 वर्षों में उनका कई बार तबादला हुआ, लेकिन हर बार वह स्थानांतरण रुकवाने में सफल रहे.
आरएमओ अर्जुन सिंह राम मंदिर परिसर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के प्रभारी थे. मंदिर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग के साथ-साथ उनके पास काउंटिंग रूम की निगरानी की जिम्मेदारी भी थी. जहां दान की राशि की गिनती होती थी. इसी काउंटिंग व्यवस्था में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था.
चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी जांच में भी अर्जुन सिंह की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएमओ निर्धारित जिम्मेदारियों के अलावा ट्रस्ट के अन्य विभिन्न कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे है. जांच में सामने आया है कि उनका दखल केवल सुरक्षा और वायरलेस व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई कार्यों तक की जिम्मेदारी तक निभाते रहे हैं.
एसआईटी को अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल डिजिटल सबूत जुटाने में आ रही है. जांच में सामने आया है कि मंदिर परिसर के सीसीटीवी का बैकअप सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखा जाता था. इसका मतलब है कि इससे पुरानी फुटेज अब उपलब्ध नहीं है. पिछले डेढ़ महीने के भीतर किसी तरह की हेरफेर हुई है, तो उसके तकनीकी सबूत सामने नहीं आ सकते हैं. जिसके कारण अब आरएमओ भी संदेह के घेरे में आ गए हैं. सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से निकटता के कारण उनका पूर्व में जारी स्थानांतरण आदेश भी निरस्त हो चुका था, लेकिन अब उन्हें राम मंदिर से कार्यमुक्त कर गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया है.
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