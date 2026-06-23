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तपती गर्मी में 50 क्विंटल फूलों से क्यों सजा अयोध्या का कनक भवन, क्या है मान्यता जानिए

अयोध्या: कनक भवन मे फूल-बंगले की झांकी सजायी गई. इस झांकी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा. पौराणिक मंदिरों में प्राचीन परंपरागत रूप से मंदिर में विराजमान भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल-बंगले की झांकी सजाई गई.





सोमवार को कनक भवन मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में आयोजन किया गया. प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक लगभग 50 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया. इसमें गेंदा, गुलाब, जारबेरा, आर्केट, इन्डोरीएम, लीली, डेजी, गुलदावरी, रजनीगंधा, चांदनी के फूलों आकर्षक झांकी सजाई गई. इसके पीछे का भाव होता है कि आराध्य को शीतल, सुकोमल और शोभायमान पुष्पों से सजाकर शीतलता प्रदान की जाए.

आयोजक जगद्गुरु पीपाद्वाराचार्य बलराम देवाचार्य महाराज बताते हैं कि मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह संत-साधकों के लिए वस्तुतः अर्चावतार की भांति हैं. मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमा को सजीव माना जाता है. यही कारण है कि साधक संतों ने उपासना में विराजमान भगवान के अष्टयाम सेवा पद्घति अपनाईय इस सेवा पद्धति में भगवान की भी सेवा जीव स्वरूप में ही की जाती है.