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तपती गर्मी में 50 क्विंटल फूलों से क्यों सजा अयोध्या का कनक भवन, क्या है मान्यता जानिए

फूल-बंगले की झांकी सजाई गई, भक्तों ने बड़ी संख्या में किया दर्शन-पूजन.

ayodhya temples jhaki premises kanak bhawan fragrant with 50 quintals of flowers
फूलों से सजा कनक भवन. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 9:24 AM IST

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अयोध्या: कनक भवन मे फूल-बंगले की झांकी सजायी गई. इस झांकी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा. पौराणिक मंदिरों में प्राचीन परंपरागत रूप से मंदिर में विराजमान भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल-बंगले की झांकी सजाई गई.


सोमवार को कनक भवन मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में आयोजन किया गया. प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक लगभग 50 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया. इसमें गेंदा, गुलाब, जारबेरा, आर्केट, इन्डोरीएम, लीली, डेजी, गुलदावरी, रजनीगंधा, चांदनी के फूलों आकर्षक झांकी सजाई गई. इसके पीछे का भाव होता है कि आराध्य को शीतल, सुकोमल और शोभायमान पुष्पों से सजाकर शीतलता प्रदान की जाए.

आयोजक जगद्गुरु पीपाद्वाराचार्य बलराम देवाचार्य महाराज बताते हैं कि मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह संत-साधकों के लिए वस्तुतः अर्चावतार की भांति हैं. मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमा को सजीव माना जाता है. यही कारण है कि साधक संतों ने उपासना में विराजमान भगवान के अष्टयाम सेवा पद्घति अपनाईय इस सेवा पद्धति में भगवान की भी सेवा जीव स्वरूप में ही की जाती है.

ayodhya temples jhaki premises kanak bhawan fragrant with 50 quintals of flowers
फूलों से सजा कनक भवन. (etv bharat)

इस प्रकार जीव जैसे सोता, जागता है उसी प्रकार भगवान के उत्थापन व दैनिक क्रिया कर्म के बाद उनका श्रृंगार पूजन, आरती भोग-राग का प्रबंध किया जाता है. विग्रह को गर्मी से बचाने के लिए पुरातन काल में संतों ने फूलबंगले की झांकी की परंपरा शुरू की थी. इसका पालन आज भी किया जा रहा है. इसका उद्धेश्य भीषण गर्मी में भगवान को शीतलता देना है. बड़ी संख्या में भक्तों ने विग्रह के दर्शन किए हैं.

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