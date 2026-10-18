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ग्रेटर नोएडा में बसी अयोध्या नगरी, राम मंदिर की तर्ज पर बना पंडाल देख भक्त हुए भावुक

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी फर्स्ट में भव्य रामलीला का आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी फर्स्ट क्षेत्र में इस बार अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है. यहां बनाए गए मंदिर और पंडाल की सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. रामलीला परिसर में रामायण के पात्रों के नाम पर करीब 20 द्वार बनाए गए हैं. आयोजकों का उद्देश्य नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति, सभ्यता और सनातन परंपराओं से जोड़ना है.

रामलीला समिति के पदाधिकारी वेद मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र में पहले छोटे स्तर पर रामलीला का आयोजन होता था. इस बार कई समितियों ने मिलकर प्रभु श्री रामलीला सेवा ट्रस्ट का गठन किया और भव्य आयोजन की शुरुआत की. अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल तैयार किया गया है. यहां रामलला की प्रतिमा भी अयोध्या से लाई गई है. मंदिर के पास राम बाजार बनाया गया है, जहां रामायण के पात्रों के नाम पर द्वार तैयार किए गए हैं. दशहरे पर ड्रोन शो सहित कई विशेष प्रस्तुतियां आयोजित करने की तैयारी है.