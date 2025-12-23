ETV Bharat / state

अयोध्या लाई गई दक्षिण कोरिया की महारानी की प्रतिमा; 24 दिसंबर को होगा अनावरण, जानिए भारत से रिश्ते की कहानी

भारत और कोरिया के बीच प्राचीन रिश्तों की याद में अयोध्या में बने कोरिया मेमोरियल पार्क में प्रतिमा की स्थापना होगी.

अयोध्या; कोरिया मेमोरियल पार्क.
अयोध्या; कोरिया मेमोरियल पार्क. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 11:40 AM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 12:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : सरयू तट पर स्थित कोरिया मेमोरियल पार्क में अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना (कोरिया की महारानी हो) की 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. प्रतिमा विशेष कोरियन धातु से तैयार कर कोरिया से अयोध्या लाई गई है. 24 दिसंबर को प्रतिमा का अनावरण कोरियाई दल के सदस्य करेंगे. इस मौके पर अयोध्या के मेयर, मंडलायुक्त राजेश कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होंगे.

अयोध्या; कोरिया मेमोरियल पार्क.
अयोध्या; कोरिया मेमोरियल पार्क. (Photo Credit : ETV Bharat)



अयोध्या में कोरिया मेमोरियल पार्क (रानी हो) पार्क भारत और कोरिया के प्राचीन रिश्तों की याद में बनाया गया है. प्रचलित है कि अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना करीब 2 हजार साल पहले समुद्री मार्ग से दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग प्रांत चली गई थीं. वहां उन्होंने करक वंश के राजा किम सुरो से विवाह कर लिया और रानी हो के नाम से प्रसिद्ध हुईं. उनके वंशज आज भी हर साल सरयू तट स्थित स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं.

अयोध्या; कोरिया मेमोरियल पार्क.
अयोध्या; कोरिया मेमोरियल पार्क. (Photo Credit : ETV Bharat)



कोरिया मेमोरियल पार्क की चीफ को-ऑर्डिनेटर वंदना शर्मा ने बताया कि पार्क में रानी हो की 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी. प्रतिमा का वजन 1.2 टन है. प्रतिमा कोरिया में तैयार की गई थी. अब उसे समुद्री मार्ग से भारत लगाया गया है. पार्क में रानी हो की प्रतिमा के साथ ही अन्य महापुरुषों और देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं. 24 दिसंबर को प्रतिमा का अनावरण करने कोरिया का डेलिगेशन अयोध्या पहुंचेगा.

पार्क में लगेगा इंडो-कोरियन क्रिसमस मेला

रामनगरी अयोध्या में पर्यटकों के लिए 24 दिसंबर से भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों पर स्थापित रानी हो पार्क को खोल दिया जाएगा. जिसके पहले चरण में 24, 25 और 26 दिसंबर तक इंडो कोरियन क्रिसमस मेले का भी आयोजन होगा. आयोजक राहुल शर्मा ने बताया कि मेले में विभिन्न स्कूलों के बच्चों को प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा. विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर दुबई और गोवा का टूर भी दिया जाएगा. साथ तुलसी दिवस पर विद्वत गोष्ठी का आयोजन भी होगा. मेले में कोरियन विलेज, कोरियन स्टोर व कोरियन फूड स्टाॅल भी लगाए जाएंगे.



18 करोड़ की लागत से बना पार्क


सरयू तट पर 2 हजार वर्ग मीटर में फैला क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण 18 करोड़ की लागत से सितंबर 2019 में शुरू हुआ था. नवंबर 2021 में इसका कार्य पूर्ण हो गया. जिसमें मेडिटेशन हॉल, क्वीन पवेलियन, किंग पवेलियन, वाटर टैंक, फुट ओवर ब्रिज, सब स्टेशन, ट्यूबवेल, पाथवे, शौचालय, फाउंटेन, लैंडस्केपिंग, स्कल्चर, गार्ड रूम, म्यूरल, ऑडियो-विडियो सिस्टम, बाउंड्रीवॉल, पार्किंग व तालाब का निर्माण किया गया है. 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पार्क का लोकार्पण किया गया. पार्क के संचालन एग्रीमेंट के तहत एक निजी कंपनी को सौंपा गया है.

यह भी पढ़ें : अयोध्या पहुंचे साउथ कोरिया के रक्षामंत्री कहा, ताजमहल की तरह रानी हो का बने भव्य स्मारक

यह भी पढ़ें : ताजमहल की तरह प्रसिद्ध होगा सुवर्ण रत्ना का स्मारक : द. कोरिया के रक्षा मंत्री

Last Updated : December 23, 2025 at 12:18 PM IST

TAGGED:

AYODHYA KOREA MEMORIAL PARK
PRINCESS SURI RATNA
QUEEN HO OF KOREA
INDO KOREAN CHRISTMAS FAIR AYODHYA
STATUE OF PRINCESS SURI RATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.