अयोध्या में हजारों राम भक्तों पर गैस किल्लत की मार; LPG नहीं मिलने से श्रीराम रसोई बंद, हनुमान गढ़ी में भी प्रसाद पर संकट
एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत से प्रदेशभर के करोड़ों उपभेक्ता परेशान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 3:38 PM IST
अयोध्या: अमेरिका-ईरान युद्ध का सीधा असर अब भारत पर पड़ने लगा है. एलपीजी गैस की किमतों में बढ़ोतरी के साथ ही अब गैस सिलेंडरों की किल्लत से करोड़ों लोगों को जुझना पड़ रहा है. अयोध्या के मठ-मंदिरों में भोग प्रसाद और श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन के लिए चलाए जा रहे रसोई गृह को समिति ने बंद कर दिया है.
रसोई बंद होने के कगार पर: राम मंदिर के निकट अमावा मंदिर में प्रतिदिन 10000 से अधिक श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है, लेकिन एलपीजी गैस की किल्लत से श्रीराम रसोई अब भक्तों को भोजन नहीं करा सकेगा. मंदिर प्रशासन के द्वारा बंद का पोस्टर लगा दिया गया हैं. जिसमें लिखा है, अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण देश में पैदा हुए रसोई गैस की किल्लत की वजह से राम रसोई को स्थगित कया जाता है.
गैस उपलब्ध होगा तो ही रसोई शुरू किया जा सकेगा: अमावा मंदिर के मैनेजर पंकज कुमार ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण रसोई को बंद करना पड़ रहा हैं. यदि आगे गैस उपलब्ध होगा तो ही रसोई को शुरू किया जा सकेगा.
प्रसाद की दुकानें बंद हो सकती हैं: वहीं दूसरी तरह सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी मंदिर में चढ़ने वाले भोग प्रसाद के लिए भी समस्या खड़ी होने लगी है. प्रसाद विक्रेता नंद कुमार गुप्ता के मुताबिक, युद्ध के कारण एलपीजी गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. कमर्शियल गैस भी नही मिल रहा है. जिसके कारण उत्पादन ठप हो गया है. लड्डू प्रसाद की दुकानें भी बंद होने के कगार पर है.
बीते एक-दो रोज से एलपीजी नहीं मिलने से लड्डू के कई कारखाने बंद हो गए हैं, दूकानदारों के पास जो लड्डू पहले से तैयार हैं, वही बेच रहे हैं, जबकि हनुमान गढ़ी पर लगभग डेढ़ सौ दुकानें लड्डू की है, जिसमें प्रतिदिन हर दुकानदार 30 से 40 किलो लड्डू बेचता है, अगर युद्ध लम्बा चला तो बजरंगबली के भोग प्रसाद में भी दिक्कत हो सकती है.
