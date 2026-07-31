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अयोध्या में दीवाली; वंदे मातरम कानून बनने पर संतों ने बांटी मिठाई, इकबाल अंसारी बोले- भारत माता की जय

वंदे मातरम कानून बनने पर अयोध्या में संतों ने बांटी मिठाई. ( Photo Credit : ETV Bharat )

दिवाकराचार्य और जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि 'वंदे मातरम' केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश की अस्मिता, स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है. इस निर्णय से देशभक्ति की भावना और अधिक मजबूत होगी तथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होगा.

अयोध्या : वंदे मातरम कानून बनने के बाद रामनगरी अयोध्या में दीवाली जैसे उत्सव का माहौल देखने को मिला. शहर के संतों-महंतों और श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर, पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया. संत समाज ने इसे राष्ट्र सम्मान तथा राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय बताया.

अयोध्या में मिठाई बांटते संत. (Photo Credit : ETV Bharat)

इस मौके पर मौजूद बाबरी मस्जिद मामले के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का बिल पास हुआ है. हम प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं. हमने कभी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया है. यही कारण है कि यह खुशी हम संतों के साथ मना रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान संतों ने 'वंदे मातरम' का विरोध करने वालों पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व है. इनका विरोध नहीं होना चाहिए. संतों ने लोगों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की.

आयोजन के दौरान वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा. संत समाज ने दीपोत्सव, आतिशबाजी और मिठाई वितरण के बीच इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपनी खुशी व्यक्त की.

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