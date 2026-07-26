ETV Bharat / state

अयोध्या में खतरे के निशान के करीब सरयू का जलस्तर; प्रशासन ने नौका विहार पर लगाया रोक

अयोध्या में खतरे के निशान के करीब सरयू का जलस्तर. ( Photo Credit: ETV Bharat )