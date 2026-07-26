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अयोध्या में खतरे के निशान के करीब सरयू का जलस्तर; प्रशासन ने नौका विहार पर लगाया रोक

एसडीआरएफ की टीम लगातार सरयू नदी में गश्त कर लोगों से आग्रह कर रही है कि वह सरयू की जलधारा में न उतरें.

अयोध्या में खतरे के निशान के करीब सरयू का जलस्तर.
अयोध्या में खतरे के निशान के करीब सरयू का जलस्तर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:06 AM IST

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अयोध्या: सरयू नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने नाव संचालन पर रोक लगा दिया है. वहीं, घाटों पर कम समय में स्नान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सरयू नदी खतरे के निशान महज 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है.

यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले 24 घंटे में खतरे के निशान तक पहुंच सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया. इससे सरयू नदी के कछार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरे का अलार्म बज गया है.

अगले 24 घंटे में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर कर सकती है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल में बढ़ गई है. ऊंचे स्थान पर जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है.

दूसरी तरफ अयोध्या में सरयू स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नदी में स्नान करने के लिए जेट्टी के जरिए बैरियर लगा दिया है. सभी को बैरियर के अंदर ही स्नान करने का निर्देश दिया जा रहा है. स्थान स्थान पर जल पुलिस की टीम लोगों को जागरुक कर रही है.

केंद्रीय जल आयोग के अवर अभियंता आकाश प्रताप सिंह के मुताबिक, सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जल्द ही खतरे के निशान पर पहुंच सकता है. इसको लेकर सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया गया है. आगामी दिनों में प्रारंभ हो रहे सावन झूला मेले और कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट है.

जल पुलिस प्रभारी रूबे प्रताप मौर्य ने बताया कि सरयू में लगे बैरियर के बाहर जलधारा में जाने से श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया. श्रद्धालुओं से निवेदन किया जा रहा है, कि बढ़ते हुए सरयू नदी के जलस्तर को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित ढंग से सीढ़ियों से ही श्रद्धालु स्नान करें.

बताया कि जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सरयू नदी में गश्त कर लोगों से आग्रह कर रही है कि वह सरयू की जलधारा में न उतरें. बताया कि नदी के रौद्र रूप को देखते हुए नौका विहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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