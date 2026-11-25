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सरयू-कमला एक्सप्रेस से होगा अयोध्या-जनकपुर की आस्था और संस्कृति का संगम; श्रद्धालु, साधु-संत व व्यापारी सभी उत्साहित

अयोध्या से नेपाल के बीच ट्रेन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अयोध्या : रामनगरी अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक चलने वाली साप्ताहिक सरयू-कमला एक्सप्रेस को लेकर अयोध्या के साधु-संतों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है. इस रेल सेवा को अयोध्या और जनकपुर के सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को नई मजबूती देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है. ट्रेन के संचालन से दोनों देशों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

सरयू-कमला एक्सप्रेस से मजबूत होंगे अयोध्या-जनकपुर के धार्मिक रिश्ते. (Video Credit : ETV Bharat)



महंत सीताराम दास का कहना है कि अयोध्या और मिथिला का संबंध सतयुग से चला आ रहा है. भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह से जुड़ा यह रिश्ता सदियों पुराना है. सरयू-कमला एक्सप्रेस इस आत्मीयता को और प्रगाढ़ करेगी. इससे मिथिला के श्रद्धालु अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे और अयोध्या के लोग भी जनकपुर धाम की यात्रा कर पाएंगे. धार्मिक, पौराणिक, पर्यटन और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बेहद सराहनीय कदम है.