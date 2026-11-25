सरयू-कमला एक्सप्रेस से होगा अयोध्या-जनकपुर की आस्था और संस्कृति का संगम; श्रद्धालु, साधु-संत व व्यापारी सभी उत्साहित
ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच चलेगी. यह 464 किलोमीटर लंबा रूट है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 12:38 PM IST
अयोध्या : रामनगरी अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक चलने वाली साप्ताहिक सरयू-कमला एक्सप्रेस को लेकर अयोध्या के साधु-संतों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है. इस रेल सेवा को अयोध्या और जनकपुर के सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को नई मजबूती देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है. ट्रेन के संचालन से दोनों देशों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
महंत सीताराम दास का कहना है कि अयोध्या और मिथिला का संबंध सतयुग से चला आ रहा है. भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह से जुड़ा यह रिश्ता सदियों पुराना है. सरयू-कमला एक्सप्रेस इस आत्मीयता को और प्रगाढ़ करेगी. इससे मिथिला के श्रद्धालु अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे और अयोध्या के लोग भी जनकपुर धाम की यात्रा कर पाएंगे. धार्मिक, पौराणिक, पर्यटन और व्यापारिक दृष्टिकोण से यह बेहद सराहनीय कदम है.
दशरथ महल मंदिर के पुजारी पंडित आचार्य विट्ठल ने कहा कि भगवान श्रीसीताराम के दोनों धामों को रेल मार्ग से जोड़ना सरकार का महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कार्य है. अब श्रद्धालु अयोध्या से सीधे जनकपुर पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे. यात्रा के दौरान सरयू मैया, कमला मैया और दूधमती मैया के दर्शन का अवसर भी मिलेगा. नेपाल के साथ भारत का रोटी-बेटी का संबंध है. इस तरह की पहल से दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मीयता बढ़ेगी.
श्रद्धालु विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि जनकपुर को अयोध्या से जोड़ना बहुत अच्छा कदम है. सरकार इसी तरह देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी रेल सेवा से जोड़े तो श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी. व्यापारी विशाल ने कहा कि ट्रेन शुरू होने से व्यापारियों को भी लाभ होगा. आवागमन आसान होने से कारोबार के नए अवसर बढ़ेंगे.
धर्मशाला मैनेजर निरंजन ने भी ट्रेन संचालन पर खुशी जताई है. कहा कि इससे अयोध्या और जनकपुर के लोगों का आपसी मेलजोल बढ़ेगा. पहले यात्रा में होने वाली परेशानियां अब कम होंगी और श्रद्धालु आसानी से दोनों धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर सकेंगे.
यात्री दीपक शुक्ला ने बताया कि जनकपुर अयोध्या के परिपेक्ष में बहुत महत्वपूर्ण है. माता जानकी का मायका होने के कारण यह ससुराल की भूमिका में आता है. वहां के लोगों का अयोध्यावासियों के प्रति सम्मान और भावनात्मक लगाव है. यह निश्चित तौर पर हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाला कदम है. अयोध्यावासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि वे ट्रेन से जनकपुर का भ्रमण कर सकेंगे.
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