ETV Bharat / state

अयोध्या राजघराने का अद्भुत शिव मंदिर; जानें 150 साल पुरानी अनोखी परंपरा का रहस्य

राज सदन परिसर स्थित भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर स्थापित है. जहां 150 वर्ष पहले महाशिवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान पूजन और भगवान के विवाह उत्सव की परंपरा की शुरुआत हुई थी. अयोध्या के राजा प्रत्येक वर्ष सुबह 7:00 बजे से अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं. इस दौरान पूरे मंदिर को सजाया जाता है और भगवान भोलेनाथ की अद्भुत झांकी का भी दर्शन होता है. राजवंश के सुरक्षा के कारण आम श्रद्धालु इस स्थान पर दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन परिसर में कार्यरत सभी कर्मचारी व अन्य लोग उत्सव में शामिल होते हैं. इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर खास आयोजन करने की तैयारी है.

अयोध्या : अयोध्या राजघराने के अद्भुत शिव मंदिर में 150 वर्ष पुरानी अनोखी परंपरा आज भी प्रचलित है. यहां महाशिवरात्रि के दिन झांकी, अनुष्ठान और शिव बारात का अद्भुत आयोजन देखने के मिलता है. इस वर्ष भी भगवान शिव के मंदिर में 12 घंटे के विशेष अनुष्ठान होगा और देर शाम विवाह उत्सव की अद्भुत झांकी देखने को मिलेगी.





अयोध्या के राजा स्वर्गीय विमलेंद्र मोहन मिश्र के भाई शैलेन्द्र मोहन मिश्र ने बताया कि राज सदन में यह शिवाला सैकड़ों वर्ष पुराना है. यहां महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के पूजन विधि की परंपरा 150 वर्षों से चल रही है. महाशिवरात्रि के दिन सुबह से भगवान का पूजन और रुद्री पाठ शुरू होकर शाम तक चलता है. शाम को भगवान का भव्य शृंगार करके महाआरती और भोग लगाया जाता है. रात में मंदिर परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्म प्रतीकात्मक रूप में संपन्न कराई जाती है.





राज सदन में स्थापित है प्राचीन दर्शनेश्वर महादेव मदिर



अयोध्या के राज सदन परिसर में सैकड़ों वर्ष पुराना भगवान शिव मंदिर स्थापित है. इसके बारे में कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं है. कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने जब पुनः अयोध्या में राम जन्मभूमि की स्थापना की थी तो उनकी सुरक्षा और पहचान के लिए रामकोट के चार प्रमुख द्वार पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना की थी. जिसमें उत्तर में प्राचीन नागेश्वरनाथ, दक्षिण क्षीरेश्वर नाथ, पश्चिम में कोटेश्वर महादेव मंदिर और पूर्वी क्षेत्र में राज सदन में दर्शनेश्वर महादेव मंदिर हैं. जिसका जीर्णोद्धार 1852 में राजा दर्शन सिंह ने कराया था. मंदिर के पुजारी अवध किशोर पाठक ने बताया कि इस मंदिर में पहले रामेश्वर की शिवलिंग स्थापित था, लेकिन राजा दर्शन सिंह को नर्वदेश्वर महादेव प्राप्त हुए थे. जिसके बाद यहां पर उनकी स्थापना की हुई. इस मंदिर में भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान सूर्य और नंदी बाबा की विशाल मूर्तियां भी हैं.

यह भी पढ़ें : महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत फिर बिगड़ी; लखनऊ में मेदांता अस्पताल के ICU में एडमिट

यह भी पढ़ें : अयोध्या में मांस बिक्री पर बैन सही, यूपी में समय पर ही होंगे पंचायत चुनावः ओमप्रकाश राजभर