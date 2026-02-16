ETV Bharat / state

रूस की राजधानी मॉस्को में होगा रामलीला का मंचन, एवगेनी राम और दारिया बनेंगी सीता

भारतीय दूतावास और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से रूस की राजधानी मॉस्को में 20 फरवरी को मंचन होगा.

रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाली रामलीला के कलाकार.
रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाली रामलीला के कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 3:14 PM IST

अयोध्या : रामनगरी अयोध्या से प्रेरणा लेकर सात समंदर पार भगवान श्री राम की महिमा की लीला का भव्य आयोजन की तैयारियां रूस की राजधानी में मास्को में हो रही हैं. रामलीला का आयोजन मॉस्को में 20 फरवरी को होगा. रूस में भारतीय दूतावास और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से होने वाली इस रामलीला में रूस के कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे. राम की भूमिका में एवगेनी, सीता के रूप में दारिया, लक्ष्मण के रूप में मुरात और हनुमान के रूप में दिमित्री मंच पर भारतीय आस्था की सजीव प्रस्तुति देंगे.

रूस में होने वाली रामलीला दृश्य.
रूस में होने वाली रामलीला दृश्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
रूस में होने वाली रामलीला दृश्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

रूसी दर्शकों में विशेष उत्सुकता : रूसी-भारतीय मैत्री संस्था ‘दिशा’ इस आयोजन की मुख्य संचालक है. डॉ. रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में यह संस्था वर्षों से नाट्य प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक उत्सवों और शैक्षिक पहल के जरिए भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण कर रही है. रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का सार्वभौमिक संदेश है. यही वजह है कि रूसी दर्शकों में भी इसके प्रति विशेष उत्सुकता देखी जा रही है.

रूस में रामलीला का मंचन. (Photo Credit : ETV Bharat)

अयोध्या की प्रेरणा से मॉस्को में हो रही रामलीला : आयोजन का नेतृत्व कर रहे रामेश्वर सिंह ने बताया कि रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार के विशेष सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया दीपोत्सव और सांस्कृतिक नवजागरण अब वैश्विक प्रभाव दिखा रहा है. मॉस्को की रामलीला अयोध्या की प्रेरणा से आयोजित की जा रही है.

रूस की राजधानी मॉस्को में रामलीला का मंचन. (Photo Credit : ETV Bharat)




दोनों देशों के बीच भावनात्मक जुड़ाव : भारत-रूस सांस्कृतिक संबंधों में रामलीला की परंपरा का इतिहास भी उल्लेखनीय रहा है. 1960 के दशक में सोवियत अभिनेता पद्मश्री गेनादी मिखाइलोविच पेचनिकोव ने मॉस्को में रामलीला का मंचन कर दोनों देशों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को नई ऊंचाई दी थी. यह पहल दोनों देशों के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.


