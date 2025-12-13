ETV Bharat / state

राम मंदिर में पांच दिन मनाया जाएगा वर्षोत्सव, मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी

राम कथा का आयोजन होगा: राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद महासचिव चंपतराय ने जानकारी दी कि 31 दिसंबर को रामलला के विग्रह की प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव होगी. इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आमंत्रित किया गया था. जिस पर उनकी स्वीकृति मिल गई है. कहा कि उड़प्पी पीठाधीश्वर विश्वतीर्थ प्रसन्ननाचार्य के आचार्य 5 दिन का मंडल पूजन करेंगे. जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य महाराज भगवान का गुणगान करते हुए राम कथा का आयोजन करेंगे.

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई: इस बैठक मुख्य रूप से महासचिव चंपत राय, निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद दास, सदस्य डाक्टर अनिल मिश्रा, नवनिर्वाचित सदस्य कृष्ण मोहन और पूर्व आईपीएस नृपेंद्र मिश्र मौजूद रहे. इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया है. इस दौरान विशेष आमंत्रित सदस्यों में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मंडल के सदस्य दिनेश चद्र और गोपाल जी राव और अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार भी मौजूद रहे.

इसमें मशहूर संगीतकार अनूप जलोटा, तृप्ति शाक्य, सुरेश वाडेकर के द्वारा भजन की प्रस्तुति और कथक, नृत्य नाटिका और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा. शनिवार को मनिरामदास छावनी के सभागार में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अधक्षता में ट्रस्ट की बैठक संपन्न हुई.

अयोध्या: राम मंदिर में 5 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी के वार्षिक कार्यक्रम में 31 दिसंबर को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है. इसके अलावा 27 दिसंबर से जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य के द्वारा रामकथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा.

भगवान राम के जीवन पर नृत्य नाट्य: भजन गायक अनूप जलोटा की भी प्रस्तुति होगी. छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय की टोली यहां पर भगवान राम के जीवन पर 2 दिन की नृत्य नाट्य करेगी. साथ ही क्षेत्रीय कवियों का कवि सम्मेलन भी होगा. इसकी जिम्मेदारी दिल्ली निवासी जगदीश मित्तल को दी गयी है. इसके अलावा दशावतार और भगवान राम के जीवन पर जन्मोत्सव से लेकर अयोध्या वापसी तक की कथा शैली में नित्य नाटिका की प्रस्तुति पूजा दिवाकर करेंगी.

दिसंबर 2026 तक हैंडोवर हो जाएंगे बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट ऑफिस और अतिथि गृह: राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने बाद भी निर्माण का कार्य चल रहा है. जिसमें मुख्य रूप से 3:30 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है. जिसे 2026 तक पूरा कर लिया जएगा. वहीं अतिथि गृह और ट्रस्ट का ऑफिस राजकीय निर्माण निगम बना रहा है. संभवत दिसंबर 2026 तक यह सभी हैंडोवर भी हो जाएंगे. वही बताया कि धर्मपथ पर अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का सिविल वर्क चल रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर को प्रदान करने के लिए आईआईटी मद्रास योगदान कर रहा है.

मंदिर निर्माण में लगे संस्थाओं को सम्मानित करेगी ट्रस्ट: मंदिर परिसर के निर्माण में सहयोग देने वाले सभी संस्थाओं में कार्यरत 400 से अधिक वेल्डर्स को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा. ट्रस्ट के महासचिव संपदा ने बताया कि 2020 के बाद से 2025 तक अब तक कार्य करने वाले सभी वेल्डर्स को सम्मानित किए जाने की योजना बनाई जा रही है.

हुतात्माओं की स्मृति में बन रहा स्मारक: राम मंदिर परिसर में आने श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सुविधाओं को कई गुणा बढ़ानी पड़ेगी इसलिए पहले से ट्रस्ट दो स्थानों पर गृह का निर्माण कर रहा है. इसमें एक साथ 25000 लोगों को सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि जिस स्थान रामलला विराजमान रहे. उसे स्थान को भी पवित्र माना गया है.

वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी के पास एक हुतात्माओं की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है . 500 साल में न जाने कितने लोगों का जीवन उपसर्ग हो गया उनकी स्मृति में हुतात्मा स्मारक मंदिर के अंदर निर्माण हो रहा है वह भी निर्माणाधीन है.

सेना के सहयोग से पूर्ण हुआ ध्वजारोहण: 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के 190 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम सेना के सहयोग से पूर्ण हुआ है. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि तिरछा विकर्ण ध्वज चढ़ाने का अनुभव किसी को नहीं था. इसलिए सेना से निवेदन किया गया था. जिसे उन्होंने स्वीकार किया और एक बड़ी चुनौती के तहत पूर्ण किया है. उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण के दौरान किसी विशेष परिस्थिति के लिए सेवा की एक टोली द्वितीय तल पर बैठी हुई थीं, जो ध्वज के फंसने पर नक्काशी के सहारे शिखर पर चढ़ उसे पूर्ण करने का साहस रखते थे.

