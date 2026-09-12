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अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के सामने लगेगी देवरहा बाबा की भव्य प्रतिमा, सनकादिक आश्रम में तैयारी शुरू

देवरहा बाबा की साधना स्थली रही है अयोध्या: सनकादिक आश्रम के संतों ने पूरा किया गुरुदेव का सपना ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरहा बाबा को बीसवीं सदी के प्रमुख और रहस्यमयी संतों में गिना जाता है. देवरहा बाबा की पहचान देशभर में 'मचान वाले बाबा' के रूप में रही है.

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के ठीक सामने रामकोट स्थित प्राचीन सनकादिक आश्रम में अब योगिराज देवरहा बाबा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. त्रेतायुगीन परंपराओं से जुड़ी रामकोट की इस पावन भूमि पर प्रतिमा स्थापना के साथ संत परंपरा का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है.

अयोध्या और रामकोट से रहा है गहरा आध्यात्मिक रिश्ता: वे लंबे समय तक मचान पर रहकर अपनी साधना करते थे. उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आम श्रद्धालुओं के साथ देश के बड़े राजनेता और विशिष्ट हस्तियां भी पहुंचती थीं. अयोध्या से भी देवरहा बाबा का बहुत गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है. रामकोट क्षेत्र में उन्होंने लंबे समय तक कल्पवास और कठिन साधना की थी.

श्रद्धालुओं के लिए बनेगा नया आध्यात्मिक आकर्षण: इसी कारण सनकादिक आश्रम में उनकी प्रतिमा स्थापित किया जाना संतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रतिमा स्थापना के बाद राम मंदिर के सामने स्थित यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा. रामलला के दर्शन के साथ भक्त देवरहा बाबा की तपोभूमि और साधना परंपरा से भी परिचित हो सकेंगे. इससे अयोध्या की धार्मिक विरासत को एक नई पहचान और मजबूती मिलेगी.

गुरुदेव का सपना पूरा कर रहे हैं आश्रम के संत: सनकादिक आश्रम के पुजारी राम दास बताते हैं कि यह स्थान देवरहा बाबा का बहुत ही प्राचीन स्थल है. इसी स्थान पर बाबा ने अपनी तपस्या की थी और वे खुद उनकी पांचवीं पीढ़ी के संत हैं. उनके गुरुदेव स्वर्गीय महंत कन्हैया दास जी महाराज की दिली इच्छा थी कि यहां बाबा की मूर्ति लगे. आज पूज्य गुरुदेव साधनानंद महाराज ने इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है.

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