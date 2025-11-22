ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर ध्वज स्थापना के साक्षी बनेंगे 7.5 हजार मेहमान; जानें 25 नवंबर का शेड्यूल

अयोध्या राम मंदिर ध्वज स्थापना के साक्षी बनेंगे 7.5 हजार मेहमान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: राम मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापना 25 नवंबर को किया जाएगा. अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिखर पर केसरिया ध्वज स्थापित किया जाएगा. ध्वज-दंड पर ध्वज चढ़ते ही ठीक 10 सेकेंड तक शंख ध्वनि गूंजेगी. इस दौरान पुष्प वर्षा भी होगी. पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस गौरवपूर्ण समय पर उपस्थित रहेंगे. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ध्वज स्थापना समारोह में 7.5 हजार अतिथियों को आमंत्रित किया गया. उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं. ध्वज चढ़ाने का ट्रायल सफल हो गया है. तैयारियां पूरी की जा रहीं: अयोध्या जनपद और पूर्वी उत्तर प्रदेश से 7 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा 600 से अधिक लोग जो मंदिर निर्माण में लगे हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है. बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग भी होंगे. अलग-अलग जिलों के लिए अलग रंग निर्धारित किए गए हैं. सभी के बैठने की व्यवस्था भी की जा चुकी है. राम मंदिर ट्रस्ट के व्यवस्था प्रमुख गोपाल जी राव ने बताया कि ध्वज स्थापना के दौरान मंदिर परिसर में माहौल आध्यात्मिक और उत्सवमय होगा. संतों-महंतों की उपस्थिति और शंख ध्वनि के साथ वातावरण आध्यात्मिक होगा. आयोजन को देखकर ऐसा प्रतीत होगा, जैसे पूरी अयोध्या दिव्य उत्सव में डूबी हुई है. ट्रस्ट ने इसे रामलला के महाप्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों की श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है. यह क्षण न केवल मंदिर निर्माण यात्रा में मील का पत्थर है, बल्कि दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक उर्जा का केंद्र भी बनने जा रहा है.