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राम के नाम पर वोट और चंदा, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर चुप्पी क्यों? सचिन पायलट का सीधा सवाल

सचिन पायलट ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक संगठन से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ी बेहद दुखद है. उन्होंने कहा कि जिस धार्मिक स्थल की देशभर में इतनी मान्यता और प्रतिष्ठा हो, वहां वित्तीय अनियमितता के आरोप लगना सामान्य बात नहीं है.यह कोई छोटा-मोटा आरोप नहीं है. किसी धार्मिक स्थल से जुड़े चंदे में गड़बड़ी की बात सामने आती है तो यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बन जाता है.

रायपुर : राम मंदिर में चंदे के कथित घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है. रायपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यदि करोड़ों रुपये के गबन और हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पायलट ने इसे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों को आरोपों पर जवाब देना होगा.

"करोड़ों के गबन के आरोप, जांच क्यों नहीं?"

पायलट ने कहा कि राम मंदिर चंदे में करोड़ों रुपये के गबन और हेराफेरी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं. ऐसे आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि भगवान के नाम पर लोगों से मिला चंदा गलत तरीके से इस्तेमाल हो. आरोप गंभीर है तो जांच भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए.

"सत्ता-विपक्ष नहीं, दोषियों पर हो कार्रवाई"

कांग्रेस नेता ने कहा कि जांच में किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. आरोपी चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े हों या विपक्ष से, सभी पर समान कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को निशंकोच होकर जांच बैठानी चाहिए. आरोपी किसी के भी हमदर्द हो सकते हैं, लेकिन कानून और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए.

जब भगवान के नाम पर वोट मांगे जाते हैं तो उसी भगवान के नाम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए.भगवान के नाम पर वोट लेने में संकोच नहीं होता, लेकिन जब उन्हीं के नाम पर चोरी और हेराफेरी के आरोप लगते हैं तो जांच से परहेज क्यों- सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी

अब तक न राज्य सरकार जागी, न केंद्र- सचिन पायलट

सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि मामला लगातार उठने के बावजूद अब तक किसी स्तर पर जांच शुरू नहीं हुई है. न प्रदेश सरकार ने जांच कराई और न ही केंद्र सरकार ने. लगातार ऐसे मसले उठ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं देती.

राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सचिन पायलट ने जांच की मांग कर राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है. अब सवाल यह है कि आस्था और पारदर्शिता से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार जांच कराती है या आरोप-प्रत्यारोप का दौर ही चलता रहेगा.