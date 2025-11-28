ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर; श्रद्धालु जल्द कर सकेंगे परकोटा कॉरिडोर और सप्त ऋषियों के मंदिरों के दर्शन, ट्रस्ट ने शुरू की तैयारी

धर्म ध्वजारोहण के बाद भक्तों को मिलेगी पूरे मंदिर परिसर में घूमने की आजादी, अभी तक केवल राम मंदिर तक जाने की थी छूट.

सप्त ऋषियों के मंदिरों के भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु.
सप्त ऋषियों के मंदिरों के भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:48 PM IST

अयोध्या : राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हो चुका है. अब जल्द ही श्रद्धालुओं को 70 एकड़ के राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद सप्त ऋषियों के दर्शन भी होने लगेंगे. अनुमान के मुताबिक इसमें करीब एक महीने का समय लगेगा. श्रद्धालुओं को राम मंदिर के साथ अन्य मंदिरों तक जाने की अनुमति देने पर मंथन शुरू हो गया है.

राम मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं को परकोटे कॉरिडोर और सप्त ऋषियों के दर्शन कराए जाने को लेकर परीक्षण कर रहा है. ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर परिसर के संपूर्ण दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 2 से 3 घंटे लगेंगे. इसके लिए परिसर की सुरक्षा और सुविधाओं को नए सिरे से तैयार किया जाएगा. अभी तक यहां आने वाले भक्तों को केवल राममंदिर के ही दर्शन की अनुमति थी.

राम मंदिर परिसर में भक्तों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं.
राम मंदिर परिसर में भक्तों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं.

राम जन्मभूमि परिसर में 800 मीटर की परिधि में परकोटा कॉरिडोर का निर्माण किया गया है. इसमें 6 पंचायतन मंदिर हैं. इनमें भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान सूर्य, मां भगवती, माता अन्नपूर्णा देवी और भगवान शंकर का मंदिर शामिल है. इसके अलांवा शेषावतार मंदिर, सप्त ऋषियों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, अहिल्या देवी, शबरी और निषादराज का मंदिर बना हुआ है.

मंदिर दक्षिण दिशा में 10 के भूमि पर पंचवटी वन का भी निर्माण किया गया है. यहां श्रद्धालु पहुंच कर साधना कर सकेंगे. इसके लिए ट्रस्ट सुरक्षा अधिकारियों के साथ परिसर की व्यवस्थाओं को बदलने की तैयार पर मंथन कर रहा है. सप्त ऋषियों के दर्शन और परकोटा कॉरिडोर तक जाने वाले रास्ते पर पानी समेत अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं. जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो.

पूरे परिसर में घूम सकेंगे भक्त.
पूरे परिसर में घूम सकेंगे भक्त.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हो गया है. मंदिर परिसर के सभी दर्शनीय स्थल का निर्माण पूरा हो गया है. यहां श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर सके, इसके लिए तैयारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि पहले मार्ग के सुरक्षा मानक और सुविधाओं पर परीक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही श्रद्धालुओं को सप्त ऋषियों और परकोटे में जाने की सुविधा मिलने लगेगी.

