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अयोध्या रामनवमी 2026: रामलला का 4 मिनट तक होगा 'सूर्य तिलक', जानें जन्मोत्सव का पूरा शेड्यूल

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, दोपहर 12:00 बजे भगवान सूर्य अपने कुल में पैदा होने वाले बालक रामलला को तिलक करेंगे.

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वैज्ञानिकों ने आकाश की गतिविधियों का गहन अध्ययन किया है. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 9:06 PM IST

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अयोध्या: अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के जन्मोत्सव पर विधि-विधान पूर्वक वैदिक मंत्रों के साथ विशेष अभिषेक का आयोजन किया जाएगा. सुबह 9:00 बजे से ही पुजारियों का एक प्रतिष्ठित दल षोडशोपचार पूजन के साथ इस दिव्य अभिषेक की प्रक्रिया को संपन्न करेगा. भगवान रामलला का दूध, दही, पंचामृत, सुगंधित द्रव्यों और पवित्र सरयू जल (गंधोदक) से अभिषेक किया जाएगा. इस पावन अवसर पर मंदिर की छटा देखते ही बन रही है और पूरी अयोध्या नगरी भक्ति के रस में सराबोर नजर आ रही है.

4 मिनट का दिव्य सूर्य तिलक: रामनवमी के दिन दोपहर ठीक 12:00 बजे एक अद्भुत खगोलीय और वैज्ञानिक घटना के रूप में रामलला का 'सूर्य तिलक' संपन्न होगा. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस बार 27 मार्च को दोपहर 12:00 बजे सूर्य की किरणें सीधे प्रभु के ललाट को सुशोभित करेंगी. यह दृश्य पूरे 4 मिनट तक बना रहेगा, जिसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से लाइव प्रसारण भी किया जाएगा. इस विशेष प्रयोग के लिए रुड़की के 'इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स' के वैज्ञानिकों ने आकाश की गतिविधियों का गहन अध्ययन किया है.

सूर्य की किरणें भगवान के मस्तक पर पहुंचेंगी: सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक पहुंचाने के लिए बेंगलुरु की संस्था 'ऑप्टिका' ने एक विशेष और जटिल यंत्र तैयार किया है. वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सूर्य की बदलती अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को 19 वर्षों के खगोलीय चक्र के आधार पर सेट किया है. विभिन्न दर्पणों और लेंसों के माध्यम से परावर्तित होकर सूर्य की किरणें ठीक समय पर भगवान के मस्तक तक पहुँचेंगी. यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि हर वर्ष रामनवमी की तिथि पर सूर्य देव अपने कुल के बालक श्री राम का अभिनंदन करें.

पूरी अयोध्या में त्रेता युग का उल्लास: रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री रामलला का जन्मोत्सव इस बार अत्यंत उल्लास और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है. कनक भवन, दशरथ महल और मणिराम दास छावनी समेत सभी प्रमुख मठ-मंदिरों में मंगल गीत गूंज रहे हैं और श्रद्धालु भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नाच रहे हैं. पूरी नगरी को आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों और सुगंधित फूलों से सजाया गया है, जिससे भक्तों को त्रेता युग के वैभव का जीवंत एहसास हो रहा है. रामनवमी के अंतिम दिन यानी 27 मार्च को इस उत्सव का चरम स्वरूप पूरी दुनिया के सामने होगा.

देश-विदेश से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब: इस पारंपरिक रामनवमी मेले में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ-साथ देश और विदेश से भी लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे हैं. मंदिरों में चल रहे उत्सवों की छटा देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो रहे हैं और प्रभु के दर्शन के लिए लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े प्रबंध किए हैं ताकि भक्तों को कोई असुविधा न हो. अयोध्या की गलियों में 'जय श्री राम' के जयकारों के साथ उत्सव और उल्लास का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है.

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