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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: चंपत राय का मंदिर छोड़ने से इनकार, कारसेवकपुरम तक पहुंची SIT जांच की आंच

खातों के संचालन की नई जिम्मेदारी, बैंक को दी गई सूचना: बताया जा रहा है कि दोनों पदाधिकारियों ने राम मंदिर निर्माण में उनके योगदान की प्रशंसा की व आगे भी व्यवस्थाओं से संबंधित सलाह लेने की बात कही. वहीं गोपाल राव भी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से मिलने वैदेही भवन पहुंचे. वापस लौटने पर पहले पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बचते रहे. लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि वह अभी भी ट्रस्टी हैं. उन्हें हटाया नहीं गया है, हटाने की खबरें गलत संदेश हैं.

ट्रस्ट पदाधिकारियों ने शेयर किए अनुभव, गोपाल राव ने दी सफाई: करीब आधे घंटे तक उनसे वार्ता की, सूत्र बताते हैं कि इस दौरान मंदिर की व्यवस्था संचालन को लेकर चर्चा हुई. मंगलवार को अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने भी चंपत राय के साथ बंद कमरे में करीब एक घंटे वार्ता की थी. दोनों पदाधिकारियों ने मंदिर की दैनिक व्यवस्था, सुरक्षा, चढ़ावे प्रबंधन और ट्रस्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर सलाह ली. बताया जा रहा है कि चंपत राय ने भी अपने अनुभवों को उनसे साझा किया व समस्त व्यवस्थाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी दी. उन्होंने भविष्य में होने वाले कार्यों की भी पूरी जानकारी दोनों पदाधिकारियों के समक्ष रखी.

मंदिर व्यवस्था को लेकर बंद कमरे में हुई बैठक: उनके करीबियों द्वारा बताया जा रहा है कि वह अयोध्या व राम मंदिर से नाता नहीं तोड़ेंगे. उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए अर्पित कर दिया. यह कलंक लेकर वह अयोध्या से नहीं जा सकते हैं. फिलहाल वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. संभावना है रिपोर्ट मिलने के बाद वह अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रख सकते हैं. इस बीच कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि उनसे मिलने के लिए ट्रस्ट भवन पहुंचे.

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर परिसर या अयोध्या छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है. उनके करीबियों का कहना है कि वह हार मानने वालों में नहीं है, साथ ही वह यह कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे. वहीं एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद हर बात का जवाब देंगे. बताते चले कि ट्रस्ट के अनुसार चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है. वह विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने हुए हैं.

कृष्ण मोहन और सीए चंदन राय को मिली ट्रस्ट के खातों की जिम्मेदारी: बीते सोमवार को ट्रस्ट की बैठक के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया था कि गोपाल नगरकोटे (गोपाल राव) को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य की सूची से हटा दिया गया है. चंपत राय व अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट ने पहला बड़ा फैसला किया है. राम मंदिर से संबंधित खातों के संचालन की जिम्मेदारी नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन समेत सीए चंदन राय व राम मंदिर के मुख्य इंजीनियर जगदीश आफले को सौंपी गई. बताया जा रहा है कि यह निर्णय ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की सर्व सम्मति से किया गया.

कारसेवकपुरम और कार्यशाला तक पहुंची पुलिस: इसकी सूचना संबंधित बैंक अधिकारियों को दे दी गई है. संभावना है कि गुरुवार को इस संबंध में लिखित औपचारिकता पूरी की जाएगी. पुलिस जांच की आंच अब कारसेवकपुरम व मंदिर कार्यशाला तक भी पहुंच गई है. सूत्रों के अनुसार पुलिस की एक टीम जल्द ही यहां जाकर जांच पड़ताल करेगी. जानकारी के अनुसार राम मंदिर निर्माण से पूर्व से अब तक अयोध्या आने वाले श्रद्धालु रामघाट स्थित मंदिर कार्यशाला अवश्य जाते हैं, यहां पर कई दानपात्र भी रखे गए हैं.

राम मंदिर दानपात्र विवाद के बाद बदलाव: इसमें भी प्रतिमाह चढ़ावा एकत्र होता है. दूसरी ओर कारसेवकपुरम में भी दानपात्र व ऑनलाइन समेत अन्य कई माध्यमों से दान आता है. माना जा रहा है कि दान की यह रकम भी मंदिर निर्माण के नाम पर आती है. जबकि इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस व एसआईटी को अब तक नहीं मिला है. बताया जाता है कि कारसेवकपुरम में ट्रस्ट के एक पूर्व पदाधिकारी का करीबी इन दोनों जगह पर मिले दान की व्यवस्था संभालता है.

84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर साइबर पुलिस की दबिश: सूत्र बताते हैं कि जल्द ही वह पुलिस के घेरे में आ सकता है. इनायत नगर से बीकापुर को जोड़ने वाले 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे स्थित कैरी बैग बनाने वाली एक फैक्ट्री पर भी साइबर पुलिस पहुंचकर लंबी पूछताछ की सूचना से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है. कुछ लोगों ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कुछ सादे वर्दी में लोग चौरासी कोसी स्थित एक फैक्ट्री पर पहुंचकर फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की लेकिन इस खबर की पुष्टि के लिए जब प्रभारी निरीक्षक इनायत नगर राजेश कुमार सिंह से संपर्क किया गया. उन्होंने बताया कि ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है.

चर्चा है कि इनायतनगर थाना क्षेत्र स्थित एक बिल्डिंग मटेरियल विक्रेता भी जांच टीम की रडार पर है जिसे कभी भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है. पूछताछ के डर से थाना क्षेत्र के अधिकांश बिल्डिंग मटेरियल संचालक चुप्पी साधे हुए हैं.

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