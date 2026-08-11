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अयोध्या; राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO की नियुक्ति के लिये शुरू किये इंटरव्यू, जल्द होगा नाम का ऐलान

अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है. इसके तहत मंगलवार को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुरू हुआ. इसमें तीन नामों का चयन होना है. इसके बाद ट्रस्टों की सहमति के आधार पर एक अधिकारी की नियुक्ति तय की जाएगी. माना जा रहा है कि जल्द नाम का ऐलान होगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर परिसर में सीईओ की नियुक्ति के लिए पूरे दिन साक्षात्कार की प्रक्रिया चली. सुबह 9 बजे आए सभी आवेदक राम मंदिर परिसर पहुंचे थे. जहां सबसे सभी ने रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद परिसर स्थित ग्रीन हाउस में साक्षात्कार किया गया. देर शाम 6 बजे तक यह प्रक्रिया सम्पन्न हुई.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि राम मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है. जिसमें कुछ नाम का चयन किया जाएगा. इसके बाद सभी ट्रस्टों की सहमति के आधार पर एक अधिकारी की नियुक्ति तय की जाएगी.



इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि सीईओ की नियुक्ति में जो ट्रस्ट तय करेगा, वही मान्य होगा. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सभी लोग निर्णय लेंगे, वहीं मान्य है. उन्होंने कहा कि हम रोज रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं.