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राम मंदिर परिसर में बनकर तैयार हुआ 16 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ, रामभक्तों के 500 सालों के संघर्ष की याद दिलाएगा

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले और करीब पांच सौ साल चले संघर्ष में बलिदान हुए रामभक्तों की याद में स्मारक स्तंभ बनकर तैयार है. मंदिर परिसर में बना यह स्तंभ अब लोकार्पण के लिए पूरी तरह तैयार है. विशाल परिसर में लगा यह स्तंभ रामजन्मभूमि आंदोलन और उससे जुड़े बलिदानों की स्मृति को समर्पित किया गया है. लाल ग्रेनाइट से बने इस स्मारक स्तंभ की ऊंचाई 16 मीटर है.

16 मीटर ऊंचे लाल ग्रेनाइट स्तंभ की खासियत: इसकी गोलाई करीब चार फीट है, जबकि ज़मीन से जुड़े निचले हिस्से की गोलाई साढ़े चार फीट रखी गई है. स्तंभ के शीर्ष पर कांस्य से बना तीर्थ क्षेत्र का लोगो लगाया गया है. लोगो की ऊंचाई 10 फीट छह इंच और गोलाई 8 फीट छह इंच बताई गई है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्मारक स्तंभ को आकर्षक रूप देने के साथ रात में इसकी भव्यता बनाए रखने के लिए रोशनी का खास इंतज़ाम किया गया है.

जल्द ही श्रद्धालु कर सकेंगे स्मारक स्तंभ के दर्शन: विशेष लाइट्स के लगने के बाद यह स्तंभ दूर से भी साफ़ दिखाई देगा. मंदिर परिसर में तैयार इस स्मारक को रामभक्तों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के बड़े प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. लोकार्पण के बाद श्रद्धालु और आने वाले दर्शनार्थी भी इसे देख सकेंगे.