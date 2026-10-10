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अयोध्या राम मंदिर को मिली बड़ी उपलब्धि: प्रसाद की शुद्धता पर FSSAI ने जारी किया 'ईट राइट' प्रमाणपत्र

प्रसाद की शुद्धता पर रहेगी पैनी नजर: हर पखवाड़े आंतरिक ऑडिट टीम करेगी स्वच्छता और गुणवत्ता की समीक्षा ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: अयोध्या में रामलला को अर्पित किए जाने वाले भोग प्रसाद की शुद्धता और खाद्य सुरक्षा पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने अपनी मुहर लगा दी है. श्री राम जन्मभूमि मंदिर को आधिकारिक तौर पर 'ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप-भोग' प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के तमाम निर्धारित मानकों के मूल्यांकन में मंदिर को 114 में से 103 अंक मिले हैं. इस बड़ी उपलब्धि के साथ अब राम मंदिर को 'अतिविशिष्ट' श्रेणी में शामिल कर लिया गया है.

राजित पुन्हानी ने टीम के साथ किया दौरा: शनिवार को आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी अपनी पूरी टीम के साथ विशेष रूप से अयोध्या पहुंचे. उन्होंने इस मौके पर कहा कि भगवान को लगने वाला भोग केवल भोजन नहीं, बल्कि हमारी गहरी आस्था और गरिमा का प्रतीक होता है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं तक पूरी तरह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला प्रसाद पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. FSSAI की प्रबंधक अनन्या पांडेय ने बताया कि राम मंदिर का यह मूल्यांकन कुल 47 कड़े मानकों के आधार पर पूरा किया गया है.