अयोध्या राम मंदिर को मिली बड़ी उपलब्धि: प्रसाद की शुद्धता पर FSSAI ने जारी किया 'ईट राइट' प्रमाणपत्र
अयोध्या के राम मंदिर को FSSAI का 'ईट Right प्लेस ऑफ वर्शिप-भोग' प्रमाणपत्र मिल गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:10 PM IST
अयोध्या: अयोध्या में रामलला को अर्पित किए जाने वाले भोग प्रसाद की शुद्धता और खाद्य सुरक्षा पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने अपनी मुहर लगा दी है. श्री राम जन्मभूमि मंदिर को आधिकारिक तौर पर 'ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप-भोग' प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के तमाम निर्धारित मानकों के मूल्यांकन में मंदिर को 114 में से 103 अंक मिले हैं. इस बड़ी उपलब्धि के साथ अब राम मंदिर को 'अतिविशिष्ट' श्रेणी में शामिल कर लिया गया है.
राजित पुन्हानी ने टीम के साथ किया दौरा: शनिवार को आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी अपनी पूरी टीम के साथ विशेष रूप से अयोध्या पहुंचे. उन्होंने इस मौके पर कहा कि भगवान को लगने वाला भोग केवल भोजन नहीं, बल्कि हमारी गहरी आस्था और गरिमा का प्रतीक होता है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं तक पूरी तरह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला प्रसाद पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. FSSAI की प्रबंधक अनन्या पांडेय ने बताया कि राम मंदिर का यह मूल्यांकन कुल 47 कड़े मानकों के आधार पर पूरा किया गया है.
इन चार चरणों से तय होती है प्रमाणन की प्रक्रिया: इस प्रमाणन प्रक्रिया के तहत मंदिर की रसोई, खाद्य सामग्री के भंडारण की स्थिति, साफ-सफाई और प्रसाद तैयार करने की पूरी व्यवस्था का बारीकी से आकलन किया गया. साथ ही खाद्य संचालकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है. इस प्रमाणपत्र को पाने के लिए वैध लाइसेंस, अधिकृत ऑडिटर से निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण जैसे चरण शामिल होते हैं. 100 से 114 तक अंक हासिल करने वाले पूजा स्थलों को ही अतिविशिष्ट श्रेणी में जगह मिलती है. इस प्रमाणपत्र की वैधता दो साल की होगी, जिसके दौरान नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा.
शुद्धता बनाए रखने के लिए होगी नियमित समीक्षा: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आंतरिक ऑडिट टीम हर पखवाड़े तय चेकलिस्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की समीक्षा करेगी ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न आए. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव पी. गोविंद देव गिरि ने इस5 अवसर पर कहा कि स्वच्छता का सीधा संबंध ईश्वरत्व से है. मंदिर में बनने वाले प्रसाद की शुद्धता का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए इसके निर्माण से लेकर वितरण तक हर स्तर पर पवित्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए. इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
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