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राम मंदिर में ड्रेस कोड; पंचकेश कर पीले उत्तरीय वस्त्र में दिखेंगे पुजारी, कुछ ने जताई आपत्ति

अयोध्या : श्रीराम मंदिर में पूजा-अर्चन व धार्मिक अनुष्ठान करने वाले अर्चकों के लिए अब नया ड्रेस कोड लागू किया गया है. श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया से अब पुजारी पंचकेश कर पीले रंग के उत्तरीय वस्त्र में दिखेंगे. नए नियम को लागू करने के लिए गुरुवार को धार्मिक समिति के सदस्यों व व्यवस्था प्रमुख के साथ बैठक हुई. शुक्रवार को सभी पुजारियों को नए वस्त्र सौंपे जाएंगे, लेकिन कुछ पुजारियों ने आपत्ति जताई है.





धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक एक समान पीत वस्त्र धारण करेंगे. गर्मी के मौसम में पुजारी नीचे धोती और ऊपर उत्तरीय वस्त्र पहनेंगे. खास बात यह है कि उत्तरीय वस्त्र सिला हुआ नहीं होगा, बल्कि बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा. बताया कि धार्मिक अनुष्ठानों में शुचिता का विशेष महत्व है. रेशमी वस्त्र को इसी दृष्टि से उपयुक्त माना गया है. साथ ही बिना सिले वस्त्र के स्पर्श-अस्पर्श से अशुद्ध होने की संभावना भी कम रहती है.





उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में पुजारियों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी. इस दौरान ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल होगा, लेकिन उनके रंग में बदलाव नहीं किया जाएगा. कहा कि ऋतु के अनुसार वस्त्र बदलने के बावजूद सभी अर्चकों के पहनावे में एकरूपता बनी रहनी चाहिए. इससे मंदिर की धार्मिक परंपरा, अनुशासन और गरिमा भी कायम रहेगी.





धार्मिक समिति के इस निर्णय पर राम मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है. एक पुजारी मानना है कि किसी भी नए बदलाव के लिए उनसे कोई राय नहीं ली गई. इसके पहले भी पीला चौबंदी व सफेद धोती पहनने का फैसला धार्मिक समिति का ही था. उनका कहना है कि चौबंदी पहनने से किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लेकिन उत्तरीय वस्त्र धारण करने पर आरती करने में समस्या आएगी. व्यवस्था प्रमुख इंद्रदेव मिश्र ने बताया कि इस सम्बन्ध में धार्मिक समिति के बीच रखा गया है, लेकिन राम मंदिर की परंपरा और वैष्णो संप्रदाय में पुजारियों को नियमानुसार रहना अनिवार्य है.