अयोध्या राम मंदिर में विवाह पंचमी पर भव्य आयोजन कल, राजाराम धारण करेंगे पीतांबरी, पीएम मोदी उतारेंगे आरती
राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी होगा, पीताम्बरी डिजायनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 10:31 AM IST
अयोध्या: 25 नवंबर को विवाह पंचमी तिथि पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा. इस दिन रामलला और प्रथम तल पर विराजमान राजा राम और माता सीता भी स्वर्ण जड़ित पीताम्बरी वस्त्र धारण करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आरती उतरेंगे. पीतांबरी को फैशन डिजायनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किया है. उन्होंने इसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया है.
क्या है पौराणिक मान्यता: विवाह पंचमी अयोध्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है. इस दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह उत्सव संपन्न हुआ था. धार्मिक मान्यता है कि हिंदू रीति रवाज में विवाह के दौरान पीला वस्त्र धारण किया जाता है. इस विवाह पंचमी के मौके पर माता सीता और भगवान श्री राम पीला वस्त्र धारण कर रहे हैं तो यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है. पीले वस्त्र धारण किए जाने को लेकर ग्रंथों में भी अंकित है. 25 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री रामलला और प्रथम तल पर विराजमान माता सीता भगवान श्री राम और तीनों भाइयों का श्रृंगार किया जाएगा. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर पहली बार आरती उतरेंगे.
