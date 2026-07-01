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राम मंदिर चढ़ावा चोरी का काशी कनेक्शन आया सामने; बनारस की सिक्योरिटी एजेंसी के 6 कर्मचारी गिरफ्तार, मालिक ने दी सफाई

बैंक की जिम्मेदारी पर उठाए सवाल: अयोध्या के चंदा चोरी में एक सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी द्वारा रिक्रूट 22 कर्मचारियों में से 6 को गिरफ्तार किया गया है. ये सभी 22 कर्मचारी हाउस कीपिंग के लिए ही भेजे गए थे. हालांकि एजेंसी मालिक ने इस पर अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि वो वहां क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता है, यह बैंक की जिम्मेदारी थी कि उनसे हाउस कीपिंग का काम करवाए लेकिन वो उनसे अन्य काम करा रही थी.

वाराणसी: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में वाराणसी कनेक्शन भी सामने आया है. SIT की जांच में गिरफ्तार किए गए 18 आरोपियों में से 6 बनारस की एक सिक्योरिटी एजेंसी से भर्ती किए गए थे. हालांकि एजेंसी ने खुद को इस पूरे मामले से अलग बताया है.

बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हुई थी भर्ती: उन्होंने कहा कि अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर ने सभी 22 कर्मचारियों की सिफारिश की थी. बड़ी बात ये है कि बिना पुलिस सत्यापनकिए ही एजेंसी ने सभी को रिक्रूट कर अयोध्या भेज दिया था. एसआईटी ने राम मंदिर का चढ़ावा पैसा गिनने के मामले में इन्हें गिरफ़्तार किया है. सिक्योरिटी सर्विसेज के संचालक गौरव सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी ने कुल 22 कर्मचारियों की नियुक्ति की थी और यह सभी कर्मचारी अयोध्या के SBI शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक के अनुरोध पर रखे गए थे.

SBI चीफ मैनेजर पर मढ़ा आरोप: उनका कहना है कि भर्ती के सभी कर्मचारियों को बैंक के निर्देश पर ही तैनात किया गया था, उनके कामों की जिम्मेदारी को निर्धारित करने में एजेंसी का कोई भी रोल नहीं है. एजेंसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या चल रहा था. गौरव सिंह ने यह आरोप लगाया कि जब 22 लोगों की भर्ती हुई थी, तो उनके नाम और बायोडाटा भी एसबीआई शाखा की ओर से ही उपलब्ध कराए गए थे. इनमें कई कर्मचारी पहले किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे थे लेकिन बैंक की सूची मिलने के बाद उन्हें उनकी कंपनी के माध्यम से नियुक्त किया गया.

26 साल पुरानी एजेंसी की साख पर बट्टा: इस मामले को लेकर कंपनी के सुपरवाइजर से भी एसआईटी ने गहन पूछताछ की है. यह लगभग 26 साल पुरानी प्रतिष्ठित सिक्योरिटी एजेंसी है. एजेंसी के संचालक का कहना है कि उनकी कंपनी 8 राज्यों में हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी और कैश लॉजिस्टिक के रूप में काम करती है और वर्तमान में 2000 कर्मचारी उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं. लेकिन वह मंदिर के संचालन से जुड़े किसी काम का ठेका नहीं लेती और उनके द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों से बैंक ने किस प्रकार का काम करवाया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.

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