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अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामले में जांच तेज, एसआईटी ने एसबीआई लॉकर खोलकर किया सोने-चांदी की ईंटों का भौतिक सत्यापन

अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान राशि और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई की सुनवाई के दौरान एसआईटी को जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था.मंगलवार को नवगठित एसआईटी की ऑडिट टीम ने अयोध्या स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा पहुंचकर ट्रस्ट की बैंकिंग संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है.

एसबीआई के लॉकर में सुरक्षित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुमूल्य संपत्तियों की विस्तृत जांच की गई. इस दौरान लॉकर में रखी सोने-चांदी की ईंटों, बहुमूल्य आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं का ट्रस्ट के अभिलेखों से मिलान किया गया. जांच टीम ने यह भी परखा कि रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां और लॉकर में मौजूद सामग्री पूरी तरह से मेल खाती हैं या नहीं. जबकि इससे पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉ. कृष्ण मोहन, मंदिर व्यवस्था के सहयोगी वीरेंद्र कुमार, अकाउंटेंट चंदन, ट्रस्ट सचिव जगदीश आफले और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अन्य अधिकारी लगातार दो दिन से एसबीआई शाखा में मौजूद रहे.

सभी अपना कार्य के रहे हैं, इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है.- कृष्ण मोहन, अंतरिम महासचिव, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट



सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व ट्रस्ट के पास उपलब्ध संपत्तियों के साथ-साथ वर्ष 2020 से अब तक प्राप्त दान राशि, उसके उपयोग, आय-व्यय के विवरण और बैंक अभिलेखों का भी परीक्षण कर रही है. माना जा रहा है कि बैंकिंग संपत्तियों के सत्यापन के बाद एसआईटी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.

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