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अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामला: गृह विभाग ने राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी SIT की फाइनल रिपोर्ट

13 जून को बनी SIT की जांच पूरी!, देर रात सरकार ने जारी की विज्ञप्ति

अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामला
अयोध्या राम मंदिर चंदा गबन मामला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 6:56 AM IST

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लखनऊ: अयोध्या चढ़ावा प्रकरण में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विशेष जांच दल (एसआईटी) की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है. यह जानकारी राज्य सरकार ने देर रात एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी. यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप से पहले बनी एसआईटी ने तैयार कर शासन को सौंपी थी. एसआईटी का गठन गत 13 जून को ट्रस्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने किया था.

प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद फाइनल रिपोर्ट!: लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में बनी इस तीन सदस्यीय एसआईटी में आईजी रेंज किरण एस. और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया था. एसआईटी ने 23 जून को शासन को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कई कठोर संस्तुतियां की गई थीं. एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया था.

लिखित शिकायत के बाद FIR: ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई इस एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के सामने आने के बाद इस मामले में सियासत भी खूब हो रही है. राज्य से लेकर केंद्र तक में इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है. हालांकि सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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