ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी शुरू होते ही अयोध्या राम मंदिर दर्शन का समय बदला, जानिए नया बदलाव

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शीत ऋतु प्रारंभ होने के साथ ही समय में बदलाव आज से लागू किया.

ayodhya ram mandir darshan timings changed new timings Implemented today winter ram lalla
अयोध्या में सर्दी शुरू होते ही राम मंदिर दर्शन का समय बदला. (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: यूपी में धीरे-धीरे सर्दी का सितम बढ़ रहा है. इसके मद्देनजर राम मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है. शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने के साथ ही रामलला के दर्शन अवधि में बदलाव आज से ही लागू किया गया है.

मंदिर में कब से मिलेगा प्रवेश: श्रद्धालुओं को सुबह 7:00 बजे ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा. इसके पूर्व मंगला आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी. इससे पहले मंदिर परिसर में 6:30 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए पट खोला जाता था.

दर्शन की अवधि में एक घंटा कम किया गया: राम मंदिर में दर्शन करने वाली श्रद्धालुओं को अब दर्शन अवधि में एक घंटा काम हो गया है. सुबह 7:00 बजे से दर्शन प्रारंभ होकर देर रात्रि 9:30 बजे तक ही चलेगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शीत ऋतु प्रारंभ होने के साथ दर्शन व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. ट्रस्ट की ओऱ से लागू की गई नई टाइमिंग इस प्रकार रही.

सुबह की मंदिर की नई टाइमिंग

  • प्रात: 4:30 बजे मंगला आरती
  • 6:30 बजे श्रृंगार आरती
  • 7:00 बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू
  • दोपहर 12:00 भोग आरती
  • 12:30 से 1:00 बजे तक पट बंद रहेंगे

    दोपहर एक बजे से फिर शुरू होंगे दर्शन: इसके बाद दर्शन प्रारंभ होकर रात्रि 9:30 बजे तक चलेंगे. इसके लिए बिरला धर्मशाला के सामने स्थित गेट पर 8:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा तो वही 9:00 बजे राम मंदिर की सुरक्षा क्रॉसिंग d1 से श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया जाएगा. इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को 9:30 बजे तक दर्शन कराए जाने के बाद बाहर किया जाएगा. रात 9:30 बजे के बाद शयन आरती होगी.

ये भी पढ़ेंः काशी के घाट, मंदिर कितनी दूर, कितना किराया? वाराणसी के इस रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे मिलेगी जानकारी

ये भी पढ़ेंः लखनऊ के 50 पार्क बढ़ाएंगे शहर की खूबसूरती; 150 करोड़ खर्च करेगा LDA, बच्चों-युवाओं-बुजुर्गों के लिए होंगे खास इंतजाम

TAGGED:

RAM MANDIR DARSHAN TIMINGS CHANGED
अयोध्या राम मंदिर दर्शन का समय
अयोध्या राम मंदिर दर्शन
AYODHYA RAM LALLA DARSHAN TIMING
AYODHYA RAM MANDIR DARSHAN TIMINGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.