ETV Bharat / state

यूपी में सर्दी शुरू होते ही अयोध्या राम मंदिर दर्शन का समय बदला, जानिए नया बदलाव

अयोध्या: यूपी में धीरे-धीरे सर्दी का सितम बढ़ रहा है. इसके मद्देनजर राम मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है. शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने के साथ ही रामलला के दर्शन अवधि में बदलाव आज से ही लागू किया गया है.

मंदिर में कब से मिलेगा प्रवेश: श्रद्धालुओं को सुबह 7:00 बजे ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा. इसके पूर्व मंगला आरती 4:30 बजे और श्रृंगार आरती 6:30 बजे होगी. इससे पहले मंदिर परिसर में 6:30 बजे से सभी श्रद्धालुओं के लिए पट खोला जाता था.



दर्शन की अवधि में एक घंटा कम किया गया: राम मंदिर में दर्शन करने वाली श्रद्धालुओं को अब दर्शन अवधि में एक घंटा काम हो गया है. सुबह 7:00 बजे से दर्शन प्रारंभ होकर देर रात्रि 9:30 बजे तक ही चलेगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शीत ऋतु प्रारंभ होने के साथ दर्शन व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. ट्रस्ट की ओऱ से लागू की गई नई टाइमिंग इस प्रकार रही.



सुबह की मंदिर की नई टाइमिंग

