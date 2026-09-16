अयोध्या में अब रामकथा संग्रहालय का होगा निर्माण, 10 अक्टूबर से टेंडर, अंतिम भुगतान पर बोले नृपेंद्र मिश्र, कंपनियों को देनी होगी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी
नवनियुक्त सीईओ सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा 20 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : September 16, 2026 at 1:12 PM IST
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अंतिम भुगतान से पहले निर्माण से जुड़ी कंपनियों के बिलों का ऑडिट कराया जाएगा. साथ ही निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनियों को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी भी देनी होगी. इसके साथ ही अब अंतरराष्ट्रीय श्रीरामकथा संग्रहालय के निर्माण के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी.
कंपनियों को देनी होगी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी
बता दें कि मंगलवार को तीन दिवसीय बैठक के अंतिम दिन दो पालियों में हुई बैठकों में निर्माण कार्यों, अंतिम भुगतान और गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर मंथन किया गया. भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में निर्माण कार्य के साथ-साथ विभिन्न चरणों में कंपनियों को भुगतान किया जाता रहा है. अब अंतिम भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने पर अनुबंध की शर्तों के तहत परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ली जाएगी, ताकि भविष्य में भी निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.
VIDEO | Ayodhya, Uttar Pradesh: Ram Mandir Construction Committee Chairman Nripendra Misra on the appointment of a CEO for the Ram Mandir Trust says, "This is very good. This is a decision of the trust. The trust has selected him. He will work under the trust. This is a very good… pic.twitter.com/LWTa6p5SLL— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2026
ऑडिटोरियम के निर्माण में हो रही देरी
मिश्र ने बताया कि पारदर्शिता के लिए अंतिम बिलों का स्वतंत्र संस्था से ऑडिट कराया जा रहा है. पीएमसी के रूप में टाटा के अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को करीब 60 से 70 प्रतिशत अंतिम बिलों के ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है. इसके लिए दो महीने का समय तय किया गया है. परिसर के बाहर निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के कार्य में करीब तीन से चार महीने का विलंब हुआ है. इसके जनवरी-फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है.
संग्रहालय के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर
नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि अब भवन निर्माण समिति का प्रमुख ध्यान अंतरराष्ट्रीय श्रीरामकथा संग्रहालय पर है. संग्रहालय में प्रस्तावित 20 गैलरियों की स्टोरी लाइन अंतिम रूप ले चुकी है. प्रत्येक गैलरी का विषय निर्धारित कर लिया गया है. गैलरियों के निर्माण के लिए 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. टेंडर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कार्य शामिल होंगे. इनमें इमर्सिव टेक्नोलॉजी, थ्री-डी और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. अक्टूबर के अंत तक टेंडर फाइनल होने की उम्मीद है. छह माह में गैलरियों बनने की संभावना है.
500 साल के संघर्ष की मिलेगी झलक
संग्रहालय में भगवान राम के जीवन चरित्र के साथ राम मंदिर आंदोलन के करीब 500 वर्षों के संघर्ष और न्यायालय की भूमिका को भी प्रदर्शित किया जाएगा. इसके लिए विभिन्न अदालतों और स्थानों से संबंधित अभिलेख जुटाए जा रहे हैं. एक अन्य गैलरी में रामजन्मभूमि परिसर की खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री को प्रदर्शित किया जाएगा. इसका उद्देश्य उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से अतीत को समझने का प्रयास करना है.
दिसंबर तक पूरी होगी सुरक्षा दीवार
राम मंदिर परिसर की करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण भी अंतिम चरण में है. करीब एक किलोमीटर हिस्से का निर्माण अभी बाकी है. दीवार पर प्रस्तावित वॉच टावरों की संख्या 17 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है. इसकी भी बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई. दिसंबर तक सुरक्षा दीवार का कार्य पूरा होने की उम्मीद है.
20 सितंबर को ज्वाइन करेंगे सीईओ जितेंद्र मिश्रा
राम मंदिर के नवनियुक्त सीईओ सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा 20 सितंबर को अयोध्या पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे. इसकी पुष्टि नृपेंद्र मिश्र ने की है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया है. कार्यकुशलता के आधार पर आगे के कार्यकाल को लेकर निर्णय लिया जाएगा.
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