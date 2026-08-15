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अयोध्या राम मंदिर में अर्चकों का बदला ड्रेस, सभी पीले उत्तरीय वस्त्र में आए नजर

शुक्रवार को दूसरी पाली से व्यवस्था लागू हो गई है. ( Photo Credit; Ram mandir media cell )

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले अर्चकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है. श्रावण शुक्ल तृतीया से राम मंदिर के सभी अर्चक अब पीले रंग के उत्तरीय वस्त्र धारण कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं. शुक्रवार को दोपहर की दूसरी पाली से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी गई.

नए ड्रेस कोड के तहत मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाले पुजारियों के परिधान में एकरूपता दिखाई दे रही है. श्रीरामलला के दैनिक पूजन, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अर्चक पीले उत्तरीय वस्त्र में नजर आ रहे हैं. मंदिर की धार्मिक व्यवस्था को अधिक अनुशासित और पारंपरिक स्वरूप देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

श्रीराम मंदिर में चल रहे झूलनोत्सव के दौरान भी नए ड्रेस कोड की झलक देखने को मिली. झूलनोत्सव के लिए निकलने वाली पालकी में श्रीरामलला की चल प्रतिमा को विराजमान कराने से पहले अर्चकों ने पीले उत्तरीय वस्त्र धारण कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न कराई. मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच चल प्रतिमा को पालकी में विराजमान कराया गया.