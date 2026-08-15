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अयोध्या राम मंदिर में अर्चकों का बदला ड्रेस, सभी पीले उत्तरीय वस्त्र में आए नजर

राम मंदिर के सभी अर्चक अब पीले रंग के उत्तरीय वस्त्र धारण कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं.

शुक्रवार को दूसरी पाली से व्यवस्था लागू हो गई है.
शुक्रवार को दूसरी पाली से व्यवस्था लागू हो गई है. (Photo Credit; Ram mandir media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 10:12 PM IST

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अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने वाले अर्चकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है. श्रावण शुक्ल तृतीया से राम मंदिर के सभी अर्चक अब पीले रंग के उत्तरीय वस्त्र धारण कर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करा रहे हैं. शुक्रवार को दोपहर की दूसरी पाली से यह व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी गई.

नए ड्रेस कोड के तहत मंदिर में पूजा-अर्चना करने वाले पुजारियों के परिधान में एकरूपता दिखाई दे रही है. श्रीरामलला के दैनिक पूजन, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अर्चक पीले उत्तरीय वस्त्र में नजर आ रहे हैं. मंदिर की धार्मिक व्यवस्था को अधिक अनुशासित और पारंपरिक स्वरूप देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

श्रीराम मंदिर में चल रहे झूलनोत्सव के दौरान भी नए ड्रेस कोड की झलक देखने को मिली. झूलनोत्सव के लिए निकलने वाली पालकी में श्रीरामलला की चल प्रतिमा को विराजमान कराने से पहले अर्चकों ने पीले उत्तरीय वस्त्र धारण कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न कराई. मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच चल प्रतिमा को पालकी में विराजमान कराया गया.

धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि अर्चकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है. रामानंदाचार्य परंपरा और वैष्णव धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अर्चकों के आचरण और वेशभूषा को व्यवस्थित करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आने वाले दिनों में मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़े अन्य नियमों को भी प्रभावी रूप से लागू किए जाने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें : अयोध्या में गूंजा झूलनोत्सव का उल्लास: 500 साल बाद कुबेर टीला पहुंचे चारों भाई; तृतीया से पूर्णिमा तक झूले पर दर्शन देंगे रामलला

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