अयोध्या में टी-20 की तर्ज पर APL; नदियों के नाम पर बनीं टीमें लेंगी हिस्सा, जानिये कब से होगा शुरू?
अयोध्या प्रीमियर लीग के अध्यक्ष वैभव ने बताया कि पीयूष सिंह चौहान लीग के उपाध्यक्ष होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 9:48 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में पहली बार अयोध्या प्रीमियर लीग (एपीएल) का आयोजन होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी. खास बात यह है कि सभी टीमों के नाम अयोध्या और आस-पास की नदियों से प्रेरित हैं. इनमें सरयू स्मैशर्स, मनोरमा मार्क्स, हिंडन टाइटंस, गंगा वाॅरियर्स, चंबल चार्जेस, शारदा स्टॉर्म, बेतवा ब्लास्टर्स, यमुना सुपर किंग्स और गोमती थंडर शामिल हैं.
ये नाम न सिर्फ स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हैं, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह भी जगाएंगे. सभी मैच अयोध्या के डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. यह स्टेडियम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है और अब यहां बड़े आयोजन होने से शहर की क्रिकेट पहचान मजबूत होगी. टूर्नामेंट 9 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा.
विजेता टीम को 11 लाख रुपये का इनाम मिलेगा, जबकि रनर-अप को साढ़े पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. इससे खिलाड़ियों में जोश बढ़ेगा. पूरे मैच राष्ट्रीय स्पोर्ट्स चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाए जाएंगे. इससे देशभर के दर्शक घर बैठे रोमांच का मजा ले सकेंगे. टूर्नामेंट के ब्रांड एंबेसडर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य ज्ञानेंद्र पांडेय हैं. उनकी मौजूदगी से युवा खिलाड़ी प्रेरित होंगे.
अयोध्या प्रीमियर लीग के अध्यक्ष वैभव ने बताया कि पीयूष सिंह चौहान लीग के उपाध्यक्ष होंगे. पीयूष सिंह चौहान ने कहा कि कानपुर और लखनऊ में क्रिकेट के बड़े आयोजन होते रहते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अयोध्या का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी मौका पाए. आने वाले समय में हम महिलाओं के लिए भी इसी तरह की लीग आयोजित करने की कोशिश करेंगे. उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के कई बड़े क्रिकेटर इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभा को मंच मिलेगा. यह लीग अयोध्या को क्रिकेट हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
यह भी पढ़ें : DPL में मचा बवाल, कई खिलाड़ी आपस में भिड़े, पांच पर लगा भारी जुर्माना