अयोध्या में टी-20 की तर्ज पर APL; नदियों के नाम पर बनीं टीमें लेंगी हिस्सा, जानिये कब से होगा शुरू?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में पहली बार अयोध्या प्रीमियर लीग (एपीएल) का आयोजन होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में कुल आठ टीमें हिस्सा लेंगी. खास बात यह है कि सभी टीमों के नाम अयोध्या और आस-पास की नदियों से प्रेरित हैं. इनमें सरयू स्मैशर्स, मनोरमा मार्क्स, हिंडन टाइटंस, गंगा वाॅरियर्स, चंबल चार्जेस, शारदा स्टॉर्म, बेतवा ब्लास्टर्स, यमुना सुपर किंग्स और गोमती थंडर शामिल हैं.

ये नाम न सिर्फ स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हैं, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह भी जगाएंगे. सभी मैच अयोध्या के डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे. यह स्टेडियम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है और अब यहां बड़े आयोजन होने से शहर की क्रिकेट पहचान मजबूत होगी. टूर्नामेंट 9 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा.