सुल्तानपुर में Wanted अपराधी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला; सर्विस रिवॉल्वर छीनी, 3 पुलिस कर्मी घायल

सुल्तानपुर में पुलिस टीम पर हमले के बाद पहुंची फोर्स. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सुल्तानपुर: वांटेड अपराधी को सुल्तानपुर के गांव में गिरफ्तार करने गई अयोध्या पुलिस की टीम पर हमला हो गया. अपराधी के परिवार वालों ने लाठी-डंडे से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. इसमें 2 दारोगा घायल भी हो गए. साथ ही हमलावरों ने पुलिस की सर्विस रिवालवर भी छीन ली.

घटना सुल्तानपुर जनपद के हलियापुर थाना क्षेत्र के डोभियारा लाला का पुरवा गांव की है. गुरुवार सुबह गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने से पहुंची पुलिस टीम पर वांछित अपराधी और उसके परिवार वालों ने जानलेवा हमला कर दिया.

अपराधी की गिरफ्तारी के लिए गई टीम पर आरोपी आदर्श सिंह और दशरथ सिंह सहित कई लोगों ने लाठी-डंडों से अचानक हमला बोल दिया. हमले में उपनिरीक्षक अकील हुसैन, उपनिरीक्षक भानु प्रताप शाही और कांस्टेबल उमेश गौतम गंभीर रूप से घायल हो गए.

आरोप यह भी है कि हमलावरों ने पुलिस कर्मियों को घंटों तक घर में बंधक बनाए रखा. इसी दौरान उपनिरीक्षक अकील हुसैन की सर्विस रिवॉल्वर व मोबाइल छीनकर फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.