अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय! इस बार और भी भव्य होगा अयोध्या का दीपोत्सव
आध्यात्मिकता और प्राचीन परंपराओं का गवाह बनेगा सरयू तट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 3:33 PM IST
अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में इस वर्ष होने वाला दीपोत्सव भव्यता के साथ आध्यात्मिकता और अवध की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का संगम प्रस्तुत करेगा. आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारियों के साथ सरयू घाटों की भव्य सजावट और धार्मिक आयोजनों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. अधिकारियों की बैठकें लगातार हो रही हैं और विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं.
क्या है तैयारी: दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लक्ष्मण घाट तक करीब एक किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाने की तैयारी है. घाटों पर रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और दीपों की कतारें श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगी. शाम ढलते ही दीपों और रंगीन रोशनी से जगमगाता सरयू तट दीपोत्सव के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा.
इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक होगा. इसलिए लिए हमारे स्तर पर बैठकें जा रही हैं. विभागों को जिम्मेदारी दी जा रही है.घाट पर साफ सफाई समेत अन्य सुविधा उपलब्ध होगी.- शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी
महाआरती का आयोजन: दीपोत्सव के मुख्य आयोजन के दिन सरयू घाटों पर भव्य महाआरती आयोजित करने की भी तैयारी है. इसके लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबे घाट को सजाया जाएगा. वहीं वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और हजारों दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती श्रद्धालुओं के लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव होगी. सरयू की लहरों के बीच आरती और दीपों का दृश्य अयोध्या की धार्मिक पहचान के साथ अवध की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करेगा.
घाटों की सजावट के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी आकर्षक बनाने की योजना है. प्रशासन का प्रयास है कि दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या की प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का अनुभव मिल सके. दीपोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है. उनका कहना है कि सरयू घाटों की सजावट और महाआरती आयोजन की खूबसूरती को और बढ़ाएगी.
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