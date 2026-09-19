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पतंजलि मानहानि केस; बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-बाबा रामदेव मिलावटखोरों के सम्राट, अब मिर्च में भी मिलावट

अयोध्या : पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और योग गुरु रामदेव के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे पूर्व सांसद ने एक बार फिर बाबा रामदेव पर जुबानी हमला बोला. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बाबा रामदेव को मिलावटखोरों का सम्राट तक कह दिया. इतना ही नहीं उन्होंने घी के बाद अब मिर्च में भी मिलावट करने की बात कही है.

मीडिया से मुखातिब पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)





मीडिया से बातचीत में पूर्व सांसद ने बताया कि 2022 में एक कथा कार्यक्रम के दौरान व्यासपीठ आचार्य ने मुझे कुछ बोलने के लिए कहा था. मैने गांव के लोगों से गाय-भैंस पालन और सब्जी की खेती करने की बात साझा की थी. उसी क्रम में यह बात निकली थी कि गाय पालिए, अपनी सब्जी पैदा करिए, अपना दूध पैदा करिए, अपना घी पैदा करिए, नहीं तो रामदेव का घी खाने से आपका बच्चा स्वस्थ नहीं होगा.



इसी को लेकर के आचार्य बालकृष्ण ने मेरे पास फोन आया था. बातचीत के दौरान मैंने संतों के सम्मान की बात कही, लेकिन वे उलझ गए. बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि गाय के 30 किलो दूध में 1 किलो घी बनता है. गांवों में 35-40 रुपये किलो दूध बिकता है. शहर में 50 से 60 रुपये में है. ऐसे में दूध का रेट अगर 30 रुपये प्रति लीटर भी मानें तो 900 रुपये किलो घी की कीमत आएगी. ऐसे में उसे 500 में आप कैसे बेच रहे हैं.