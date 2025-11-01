ETV Bharat / state

अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू; श्रद्धालुओं की राम धुन और जय श्री राम के जयकारों से गूंजा वातावरण

अयोध्या : मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान आस्था और श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला. हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए परिक्रमा प्रारम्भ शुरू की. इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए. पुलिस ड्रोन कैमरों से परिक्रमा मार्ग की निगरानी कर रही है.

अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा. (Photo Credit : ETV Bharat)





कार्तिक एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है. आज के ही दिन भगवान श्री राम की नगरी की परिक्रमा का विशेष महत्व माना गया है. कार्तिक एकादशी तिथि पर पौराणिक परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं. शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू हुई परिक्रमा में श्रद्धालु पावन सरयू में स्नान कर भगवान श्रीराम के जयकारे लगाते हुए, ढोल मजीरा बजाते हुए नंगे पांव पंचकोसी परिक्रमा शुरु कर चुके हैं.