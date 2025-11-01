ETV Bharat / state

अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू; श्रद्धालुओं की राम धुन और जय श्री राम के जयकारों से गूंजा वातावरण

कार्तिक एकादशी (देवोत्थानी एकादशी) पर पंचकोसी परिक्रमा शुरू करने का है धार्मिक महत्व.

अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा.
अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली में पंचकोसी परिक्रमा के दौरान आस्था और श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला. हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए परिक्रमा प्रारम्भ शुरू की. इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए. पुलिस ड्रोन कैमरों से परिक्रमा मार्ग की निगरानी कर रही है.

अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा.
अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा. (Photo Credit : ETV Bharat)



कार्तिक एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है. आज के ही दिन भगवान श्री राम की नगरी की परिक्रमा का विशेष महत्व माना गया है. कार्तिक एकादशी तिथि पर पौराणिक परिक्रमा में शामिल होने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं. शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू हुई परिक्रमा में श्रद्धालु पावन सरयू में स्नान कर भगवान श्रीराम के जयकारे लगाते हुए, ढोल मजीरा बजाते हुए नंगे पांव पंचकोसी परिक्रमा शुरु कर चुके हैं.



पुलिस नगर अधीक्षक व मेला सुरक्षा प्रभारी चक्रपाणि के अनुसार राम नगरी अयोध्या में चल रहे कार्तिक मेले को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मेले के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है. पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात है. जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी व पुलिस के जवान के सहित बिना वर्दी में जवान तैनात हैं. पूरे नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरयू तट, प्रमुख मठ-मंदिर व परिक्रमा मार्ग पर बैरियर भी लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें : अयोध्या के धार्मिक सौंदर्य को निखारेगा तिलक प्रवेश द्वार; 5 अक्टूबर से श्रीराम महायज्ञ के लिए हुआ भूमि-पूजन

यह भी पढ़ें : प्रयागराज के बाद अयोध्या में भी बाइकर्स गैंग की लूट; 500 मीटर तक पहुंचाने के लिए श्रद्धालुओं से ले रहे 200 रुपये

TAGGED:

AYODHYA RAM MANDIR
PANCHKOSI PARIKRAMA
AYODHYA KARTIK MELA
AYODHYA NEWS
AYODHYA PANCHKOSI PARIKRAMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.