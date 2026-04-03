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अयोध्या में दिनदहाड़े तमंचा दिखा कर ज्वेलरी लूट ले गई नकाबपोश महिला; घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

अयोध्या : रुदौली थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े सराफा दुकान में लूट हो गई. ज्वैलरी दुकान में खरीदारी के बहाने पहुंची नकाबपोश महिला तमंचा दिखाकर सोने का हार और चेन लेकर चंपत हो गई. लूट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटवी कैमरे में कैद हो गई. जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.



पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि मंगल बाजार निवासी महेश कुमार की कोठी पुराना बाजार अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में ज्वेलर्स की दुकान है. गुरुवार को नकाबपोश एक महिला दुकान पर पहुंची थी. उसने दुकानदार महेश कुमार से सोने का हार और चेन दिखाने को कहा. महेश ने उसे हार और चेन के कई डिजाइन दिखाए. जिनमें से महिला ने एक हार और चेन पसंद कर ली. इसके बाद उसने पानी मांगा. महेश ने अपने कर्मचारी अंकित को पानी और समोसा लाने भेज दिया. अंकित समोसा और पानी लेकर लौटा तो महिला ने मिठाई लाने की बात कही. इस पर अंकित दोबारा चला गया.

दुकानदार महेश के अनुसार इस दौरान महिला दुकान में इधर-उधर घूमती रही. बातचीत के दौरान उसने कहा कि उसके पति पैसे निकालने गए हैं. इसी बीच महेश अन्य सामान अलमारी में रखने में व्यस्त हुआ तो महिला ने झट से काउंटर पर रखी ज्वैलरी उठा ली और अपने बैग से तमंचा निकाल कर तान दिया. महेश और उनका कर्मचारी मनीराम कुछ समझ पाते, महिला रफूचक्कर हो गई. पुलिस अधीक्षक के अनुसार घटना के खुलासे के लिए दो टीमें गठित की गई हैं. आसपास के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.