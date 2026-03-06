ETV Bharat / state

ईरान-इजरायल युद्ध; अबूधाबी में फंसे महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य पहुंचे अयोध्या, सुनाया आंखों देखा हाल

एयरपोर्ट पर महंत देवेंद्रप्रसादाचार्य करते सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह व अन्य ( Photo Credit : ETV Bharat )

अयोध्या : ईरान और इजरायल युद्ध के बीच अबूधाबी के तनावपूर्ण माहौल से निकलकर दशरथ महल पीठाधीश्वर विंदुगद्याचार्य महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य एक सप्ताह के बाद गुरुवार को अयोध्या पहुंचे. अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचने पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, रसिक पीठ के आचार्य महंत जनमेयज शरण और महंत हेमंत दास ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने अबूधाबी और युद्ध के हालातों की जानकारी साझा की.

अबुधाबी से अयोध्या पहुंचे महंत देवेंद्रप्रसादाचार्य. (Video Credit : ETV Bharat)



महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने बताया कि भक्तों के बुलाए जाने पर एक सप्ताह पहले दुबई में बने राम मंदिर पहुंचा था. 28 फरवरी से ईरान और इजरायल के बीचे युद्ध शुरू हो गया. जिसके कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई. अबू धाबी के हवाई अड्डे पर भी कई मिसाइलें गिरीं. जिसके कारण आवागमन को बाधित हो गया. इसके बाद दोनों देशों की सरकार में बातचीत पर फ्लाइट का आवागमन शुरू हो सका. फिलहाल अब भी बहुत ही कम फ्लाइट चल रही हैं.