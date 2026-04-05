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इतिहास में पहली बार: राम मंदिर में गूंजेगी जानकी जन्मोत्सव की बधाई !

अयोध्या राम मंदिर में वैशाख नवमी तिथि को मां जानकी का जन्मोत्सव. ( Photo Credit; ETV Bharat )