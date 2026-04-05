ETV Bharat / state

इतिहास में पहली बार: राम मंदिर में गूंजेगी जानकी जन्मोत्सव की बधाई !

अयोध्या में 12 से अधिक मां जानकी उपासक मंदिर हैं, जहां जानकी नवमी को लेकर भव्य आयोजन किया जाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
अयोध्या राम मंदिर में वैशाख नवमी तिथि को मां जानकी का जन्मोत्सव. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 8:53 PM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: राम मंदिर में पहली बार मां जानकी जन्मोत्सव मनाया जाएगा. 25 अप्रैल को वैशाख नवमी तिथि को विधि विधान पूर्वक उत्सव होगा. बता दें, प्रथम तल पर श्री राम के साथ माता जानकी भी विराजमान हैं. इस मौके पर गर्भगृह में भव्य झांकी सजेगी, जहां धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होंगे. वहीं अन्य मंदिरों में भी आयोजन की तैयारी है.

बता दें, अयोध्या में 12 से अधिक मां जानकी उपासक मंदिर हैं, जहां जानकी नवमी को लेकर भव्य आयोजन किया जाएगा. जिसमें मुख्य रूप से रंग महल, जानकी महल, सद्गुरु सेवासदन, विभूति भवन, कनक महल और कुल देवी छोटी देवकाली मंदिर है. जहां धार्मिक अनुष्ठान भव्य, भव्य झांकी उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा. इसके अलावा माता जानकी की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर से नवमी के पूर्व संध्या पर विशाल रथ यात्रा भी निकाली जायेगी.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले अपने वार्षिक कैलेंडर में पहली बार जानकी नवमी पर भी उत्सव मनाए जाने की तिथि को भी शामिल किया हैं. ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के मुताबिक प्रथम तल पर माता जानकी जी, प्रभु श्री राम के साथ विराजमान हैं. इसके अलावा परकोटे में भी अन्य देवी देवता भी विराजमान है. जहां प्रत्येक वर्ष सभी के अलग-अलग तिथियों में उनसे सम्बंधित कार्यक्रम किए जाने हैं. इसी के तहत जानकी नवमी का भी आयोजन तय किया गया है. इस दिन प्रथम तल राम दरबार की भव्य झांकी सजाई जाएगी और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे.

ये भी पढ़ें: श्री रामलला को हर रोज लग रहा लस्सी और जूस का बाल भोग

Last Updated : April 6, 2026 at 5:47 PM IST

TAGGED:

मां जानकी जन्मोत्सव
JANAKI NAVAMI CELEBRATION 2026
FIRST JANAKI JANMOTSAV AT AYODHYA
AYODHYA JANAKI WORSHIP AND RITUALS
RAM MANDIR JANAKI JANMOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.