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अयोध्या हाईवे विकास: 190 करोड़ की लागत से बनेंगे 5 नए अंडरपास, ब्लैकस्पॉट्स होंगे खत्म

रामसनेही घाट से अयोध्या खंड के 5 ब्लैकस्पॉट्स पर बनेंगे अंडरपास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: राम नगरी अयोध्या निरंतर विकास और आधुनिक सुविधाओं की ओर अग्रसर है. अब अयोध्या की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. यह पहल न केवल आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करते हुए स्मार्ट सिटी की अवधारणा को भी साकार करेगी. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 के रामसनेही घाट-अयोध्या खंड पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा लगभग 190 करोड़ रुपये की लागत से पांच नए अंडरपासों का निर्माण किया जाएगा. दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश: इन अंडरपासों के बनने से स्थानीय निवासियों, किसानों और राहगीरों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा. एनएचएआई के अनुसार, अर्कुना, रानीमऊ, कुढ़ा सादात, भेलसर एवं सट्टी चौराहा सहित कुल पांच स्थानों पर ये अंडरपास बनाए जाएंगे. ये सभी स्थान पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्लैकस्पॉट के रूप में चिन्हित किए जा चुके हैं, जहां पिछले वर्षों में कई दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. अंडरपासों के निर्माण से हाईवे पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों और स्थानीय आवागमन के बीच अलगाव सुनिश्चित होगा.