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अयोध्या में GST टीम ने रौनाही टोल प्लाजा पर कार से 200 किलो चांदी और सोना किया जब्त, गोरखपुर से कानपुर जा रहा था माल

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या के नेशनल हाईवे 27 पर स्थित रौनाही टोल प्लाजा के पास स्टेट जीएसटी के सचल दल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. टीम ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार से लगभग 200 किलोग्राम चांदी और सोने के कीमती जेवरात बरामद किए हैं. शुरुआती जांच और पूछताछ के दौरान कार में सवार कारोबारी के पास इन जेवरात से जुड़े कोई भी वैध कागजात या बिल मौजूद नहीं थे. पर्याप्त और पुख्ता दस्तावेज न होने के कारण अधिकारियों ने चांदी, सोने के जेवरात और संबंधित वाहन को तुरंत जब्त कर लिया है.

गोरखपुर से कानपुर ले जा रहे थे जेवरात: बीती रात लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक कार भारी मात्रा में चांदी और सोना लेकर तेजी से जा रही थी. मुखबिर की सटीक सूचना पर जीएसटी सचल दल की टीम ने स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर रौनाही टोल प्लाजा पर कार को घेराबंदी करके रोक लिया. इसके बाद जब कार की गहन तलाशी ली गई, तो उसकी डिग्गी के भीतर गुप्त केबिन में भारी मात्रा में चांदी और जेवरात बरामद हुए. पूछताछ में पता चला है कि इस कीमती खेप को गोरखपुर से कानपुर के सराफा बाजार में डिलीवरी के लिए ले जाया जा रहा था.

बिल न दिखाने पर सामान जब्त: प्रारंभिक जांच के अनुसार यह माल गोरखपुर के ही किसी बड़े सराफा व्यापारी का बताया जा रहा है, जिसे बिना टैक्स चुकाए ले जाने की योजना थी. जीएसटी आयुक्त ब्रजेश मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बरामद कीमती धातुओं के संबंध में कार में मौजूद व्यक्ति कोई भी वैध बिल या अन्य ई-वे बिल जैसे कागजात नहीं दिखा सका. आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के अभाव के चलते पूरी खेप को सीज कर सरकारी खजाने की सुरक्षा में ले लिया गया है. विभाग की तरफ से अब संबंधित व्यापारी को एक कानूनी नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.