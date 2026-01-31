अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने वापस लिया इस्तीफा, बोले- मुझ पर कोई दबाव नहीं है
प्रशांत कुमार सिंह अपने भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा- मेरा भाई मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है.
अयोध्या : राज्य कर विभाग (GST) के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. उन्होंने कहा, मैंने अपने त्यागपत्र को वापस ले लिया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है. बिना किसी दबाव से मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया है. सोमवार को फिर से अपना पद संभालूंगा. आज मैं ऑफिस में हूं और अपना कार्य कर रहा हूं. प्रशांत कुमार ने अपने भाई विश्वजीत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने माता-पिता को पिटाई की है और वह मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है.
फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले पर उन्होंने कहा, 2021 में भाई विश्वजीत सिंह ने सीएमओ मऊ में एक आवेदन दिया था. जिसमें कहा गया था कि प्रशांत कुमार सिंह द्वारा जारी किया गया (दिव्यांग) प्रमाण पत्र फर्जी है, क्योंकि उस पर तारीख नहीं लिखी है और डॉक्टरों के हस्ताक्षर नहीं हैं.
सीएमओ मऊ ने विश्वजीत सिंह द्वारा बनाए गए फर्जी प्रमाण पत्र का संज्ञान नहीं लिया, बल्कि सीधे मेरे खिलाफ जांच का आदेश दिया. सीएमओ को यह जांच करनी चाहिए थी कि प्रमाण पत्र वैध है या नहीं. उन्होंने कहा, मैं अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने पेश हुआ और अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीएमओ मऊ से पूछा कि क्या यह प्रमाण पत्र असली है या नहीं. जवाब में, सीएमओ ने लिखा कि प्रमाण पत्र असली है.
बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी. इससे आहत होकर 27 जनवरी को प्रशांत कुमार सिंह GST के डिप्टी कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया था. अपने दो पन्ने के इस्तीफे को राज्यपाल को भेजा था. उन्होंने कहा था, मैं जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है मैं उसका पक्षधर हूं. सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं. उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. पिछले तीन दिन से मैं आहत था, मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा, तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा.
