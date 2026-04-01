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34 साल बाद राम मंदिर में जुटेंगे आंदोलन के "बजरंगी", हनुमान मंदिर के शिखर पर होगा ध्वजारोहण

अयोध्या : हनुमान जयंती के अवसर पर 34 साल बाद 2 अप्रैल को राम जन्मभूमि पर आंदोलन की "बजरंगी" सेना भी दिखाई देगी. बजरंग दल के पूर्व संस्थापक विनय कटियार की अगुवाई वाले कार्यक्रम में बजरंग बली के मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण सम्पन्न किया जाएगा. इस मौके पर बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभानु सिंह पवैया, पूर्व संयोजक डाॅ. सुरेंद्र जैन, प्रकाश शर्मा समेत बड़ी संख्या में बजरंग दल के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के परकोटे में दक्षिणी भुज पर स्थापित बजरंग बली के मंदिर में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का आयोजन संपन्न होना है. आयोजन में बजरंग दल समेत रामजन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संगठनों को आमंत्रित किया गया है. बजरंग दल के मुख्य 13 लोगों को निमंत्रित किया गया है. इस दौरान अयोध्या के साधु संतों के साथ 150 की संख्या में स्थानीय लोगों को भी बुलाया गया है. ध्वजारोहण का कार्य 11 बजे संपन्न होगा.





बजरंग दल के पूर्व संस्थापक विनय कटियार का कहना है कि हनुमान जी के मंदिर पर ध्वज का आरोहण होने वाला है. सभी का एकत्रित होना स्वाभाविक हैं. उन्होंने बजरंगियों के साथ मुलाकात पर कहा कि बीच-बीच में बातें होती रहती हैं. इस ध्वज को बढ़िया से बनाकर रखना है. वहां के लोग व्यवस्था कर रहे हैं और जब सभी इकट्ठा होंगे तो कुछ अन्य मुद्दों पर ही बात होगी, जो भी कार्य अभी बचा हुआ है, उसे भी खत्म करना है.