शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद के मुद्दे पर अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा, अब सामाजिक कार्यों में सिर खपाएंगे !

सीएम योगी के समर्थन में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद के मुद्दे पर आहत होकर रिजाइन किया.

अविमुक्तेश्वारनंद के मुद्दे पर अब अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर का इस्तीफा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
अयोध्या: शंकराचार्य के मुद्दे पर अब अयोध्या से एक इस्तीफा हो गया है. जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है. ये दो पन्ने का इस्तीफा है. जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा है कि पीएम मोदी व सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं.

उन्होंने पत्र में लिखा है कि "शंकराचार्य अविमुक्तेश्वारनंद ने सीएम योगी आदित्य नाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का नमक खाता हूं. जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है. मैं उसका पक्षधर हूं. सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं. उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. पिछले तीन दिन से मैं आहत था, मेरा इस्तीफा जब मंजूर हो जाएगा, तो मैं अपने संसाधनों से सामाजिक कार्य में लग जाऊंगा."

बता दें कि इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने UGC के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत होकर इस्तीफा दिया था.

जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे की चिट्ठी. (ETV Bharat)

बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट लंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को जिला प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया था. वहीं शासन ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित करते हुए मंडलायुक्त बरेली को जांच सौंपी है. जांच के दौरान अलंकार DM कार्यालय शामली से संबद्ध रहेंगे.

इस तरह से देखें तो यूपी में कहीं सरकार के विरोध में तो कहीं सरकार के पक्ष खुलकर लोगों के मत सामने आने लगे हैं. एक तरफ जहां अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा भेजा था. अब वहीं योगी सरकार के पक्ष में अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

उन्होंने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को संबोधित करते हुए दो पन्नों का इस्तीफा भेजा है. अपने इस्तीफे में प्रशांत कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के समर्थन में यह कदम उठा रहे हैं.

डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी पर की गई टिप्पणी से वह बेहद आहत थे. उन्होंने कहा कि वह उसी प्रदेश और उसके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री के पक्षधर हैं. सीएम योगी जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों से वह मानसिक रूप से व्यथित थे और इसी के चलते उन्होंने यह निर्णय लिया. वहीं इस इस्तीफे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. वहीं इस घटना की जानकारी अपने पत्नी को देते हुए प्रशांत रोने लगे.

