अयोध्या दीपोत्सव; उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने उतारी रामलला की आरती, एक लाख दीपों से जगमग हुआ श्रीरामजन्मभूमि परिसर
करीब तीन हजार श्रद्धालुओं ने श्रीरामजन्मभूमि परिसर के विभिन्न हिस्सों में दीप जलाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 10:42 PM IST
अयोध्या : 10वें दीपोत्सव के अवसर पर शनिवार को श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक साथ प्रभु श्रीरामलला विराजमान की आरती उतारी. इस दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा. आरती के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव का हिस्सा बने. देर शाम तक पूरा श्रीरामजन्मभूमि परिसर लगभग एक लाख दीपों की रोशनी से जगमगा उठा.
श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज ने उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का स्वागत किया. इस अवसर पर धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी कमलनयन दास, आचार्य मिथिलेश नन्दिनी शरण, स्वामी राजकुमार दास और न्यासी महंत दिनेंद्र दास सहित न्यासी कृष्ण मोहन और मदन मोहन पांडे उपस्थित रहे. ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त) और सचिव जगदीश आफले ने आयोजन की व्यवस्थाओं की निगरानी की.
मंदिर परिसर में दोपहर से ही निर्धारित स्थानों पर दीप सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया था, जो शाम चार बजे तक पूरा हो गया. आरती के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने दीप प्रज्ज्वलित किए. इसके बाद करीब तीन हजार श्रद्धालुओं ने परिसर के विभिन्न हिस्सों में दीप जलाए. रंग-बिरंगी रंगोलियों और दीपों की कतारों ने मंदिर परिसर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए.
यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी), पीएफसी प्लाजा, नल टीला, श्रीरामजन्मभूमि पथ, बैगेज स्कैनर क्षेत्र, कैनोपी, दर्शन मार्ग, सिंह द्वार और चरण पादुका क्षेत्र दीपों से रोशन रहे. इसके अलावा मंदिर प्रांगण, ग्रीन हाउस, परकोटा, यज्ञशाला, कुबेर टीला, सप्तमंडप, शेषावतार मंदिर, हुतात्मा स्मारक, पंचवटी, यात्री सेवा केंद्र, रामानंदाचार्य द्वार, सीता रसोई और अंगद टीला भी दीपों की रोशनी से जगमगाते रहे.
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