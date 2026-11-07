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अयोध्या दीपोत्सव; उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने उतारी रामलला की आरती, एक लाख दीपों से जगमग हुआ श्रीरामजन्मभूमि परिसर

उपराष्ट्रपति ने किए रामलला के दर्शन. ( Photo Credit; Ram mandir Trust )

अयोध्या : 10वें दीपोत्सव के अवसर पर शनिवार को श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक साथ प्रभु श्रीरामलला विराजमान की आरती उतारी. इस दौरान मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा. आरती के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्ज्वलित कर दीपोत्सव का हिस्सा बने. देर शाम तक पूरा श्रीरामजन्मभूमि परिसर लगभग एक लाख दीपों की रोशनी से जगमगा उठा.

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज ने उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का स्वागत किया. इस अवसर पर धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी कमलनयन दास, आचार्य मिथिलेश नन्दिनी शरण, स्वामी राजकुमार दास और न्यासी महंत दिनेंद्र दास सहित न्यासी कृष्ण मोहन और मदन मोहन पांडे उपस्थित रहे. ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र (सेवानिवृत्त) और सचिव जगदीश आफले ने आयोजन की व्यवस्थाओं की निगरानी की.