अयोध्या दीपोत्सव के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, 6 से 8 नवंबर तक कई जिलों में भारी वाहनों की नो एंट्री
अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर लखनऊ, बाराबंकी, संतकबीरनगर और अंबेडकरनगर समेत कई जिलों में भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:39 PM IST
लखनऊ: अयोध्या में 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर लखनऊ से लेकर अयोध्या और आसपास के कई जिलों में यातायात व्यवस्था बदल दी गई है. दीपोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने भारी वाहनों के लिए अलग-अलग रास्ते तय किए हैं. लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहन अब सीधे इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. सीतापुर, हरदोई और कानपुर रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, राजधानी में यह व्यवस्था 6 नवंबर की रात 12 बजे से लागू होकर 8 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी. वहीं, अयोध्या में बाहरी और आंतरिक यातायात के लिए अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं. बाराबंकी, संतकबीरनगर और अंबेडकरनगर में भी डायवर्जन लागू किया गया है. ऐसे में अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर और पूर्वांचल की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले अपने रास्ते की जानकारी कर लेना जरूरी है.
लखनऊ से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों के लिए बदला रास्ता: लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है. सीतापुर रोड, हरदोई रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और कानपुर रोड की तरफ से आने वाली बसों, बड़े ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को बाराबंकी होकर अयोध्या जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को किसान पथ, सुलतानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जाएगा. हालांकि, अलग-अलग मार्गों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं.
सीतापुर और लखीमपुर की तरफ से आने वाले वाहन: सीतापुर रोड से आने वाली बसें, बड़े ट्रक और अन्य भारी वाहन बाराबंकी होकर अयोध्या की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें इंदिरानगर बाग और इंदिराबाग किसान पथ अंडरपास से किसान पथ पर भेजा जाएगा. यहां से वाहन सुलतानपुर रोड पर पहुंचकर चांदसराय के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे. सीतापुर और शाहजहांपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों के लिए अयोध्या पुलिस ने भी बख्शी का तालाब से किसान पथ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक का रास्ता तय किया है.
लखीमपुर से आने वाले वाहन चालकों को सीतापुर रोड और किसान पथ के रास्ते वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा. इस व्यवस्था का मकसद बाराबंकी और अयोध्या की तरफ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम करना है.
हरदोई और आगरा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों का रूट: हरदोई रोड से आने वाली बसों और भारी वाहनों को भी बाराबंकी और अयोध्या की तरफ जाने से रोका जाएगा. इन वाहनों को हरदोई रोड स्थित किसान पथ अंडरपास से किसान पथ पर भेजा जाएगा. इसके बाद वे सुलतानपुर रोड और चांदसराय होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे.
वहीं, आगरा एक्सप्रेसवे से आने वाले भारी वाहन खुशहालगंज किसान पथ अंडरपास से किसान पथ पर पहुंचेंगे. यहां से सुलतानपुर रोड और चांदसराय होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे.
कानपुर रोड से आने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते: कानपुर रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी बाराबंकी और अयोध्या की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों के लिए फतेहपुर से लालगंज, बछरावां और हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचने का रास्ता निर्धारित किया गया है. इसके अलावा कानपुर से उन्नाव, बीघापुर, पुरवा, लालगंज और मौरावां होते हुए बछरावां और हैदरगढ़ की तरफ पहुंचकर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
बाराबंकी में 10 जगह बैरियर, लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री: अयोध्या में दीपोत्सव को देखते हुए बाराबंकी पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाईवे पर 6 नवंबर की रात 12 बजे से भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. बाराबंकी पुलिस ने लखनऊ-बाराबंकी सीमा, असेनी मोड़, चौपुला तिराहा, रामनगर तिराहा, सफदरगंज, दिलोना मोड़, असंद्रा की नई सड़क और हैदरगढ़ समेत 10 स्थानों पर बैरियर लगाने की तैयारी की है.
लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को चौपुला या रामनगर तिराहे से बहराइच हाईवे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन बहराइच होते हुए बस्ती, गोरखपुर और पूर्वांचल के दूसरे जिलों की तरफ जा सकेंगे. पूर्वांचल से अयोध्या और बाराबंकी होते हुए लखनऊ आने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा.
अयोध्या पुलिस ने दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों के लिए तय किए रास्ते: अयोध्या पुलिस ने दूसरे जिलों से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी अलग-अलग रूट निर्धारित किए हैं. रायबरेली की तरफ से आने वाले भारी वाहन हलियापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. सुलतानपुर से आने वाले वाहन कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे. वहीं, आजमगढ़ और अंबेडकरनगर से आने वाले भारी वाहनों को अंबेडकरनगर के गोहन्ना मोड़ से दोस्तपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जाएगा.
बस्ती के भारी वाहन लोलपुर से नवाबगंज जाएंगे: बाराबंकी की तरफ से आने वाले भारी वाहन भिटरिया और रामसनेहीघाट से हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाएंगे. बस्ती की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को लोलपुर से नवाबगंज की तरफ भेजा जाएगा. वहीं, गोंडा के नवाबगंज की तरफ से आने वाले वाहन लकड़मंडी से लोलपुर होकर बस्ती की तरफ जाएंगे.
गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंच सकेंगे. गोरखपुर, संतकबीरनगर और बस्ती की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए फुटहिया चौकी से कलवारी, टांडा, अकबरपुर और दोस्तपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक का रास्ता तय किया गया है.
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भेजे जाएंगे भारी वाहन: बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली और सीतापुर की तरफ भेजा जाएगा. कानपुर से गोरखपुर जाने वाले भारी वाहन उन्नाव, मौरावां, मोहनलालगंज, गोसाईगंज और चांदसराय होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आगे जा सकेंगे. वहीं, लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले भारी वाहनों को मोहान और जुनाबगंज से मोहनलालगंज, गोसाईगंज होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भेजा जाएगा.
संतकबीरनगर में भी बदला यातायात, गोरखपुर से लखनऊ जाने वालों को दूसरा रास्ता: अयोध्या दीपोत्सव को देखते हुए संतकबीरनगर में भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यह व्यवस्था 6 नवंबर दोपहर 12 बजे से 8 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी. गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले वाहन चालकों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. वहीं, गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को मगहर चौकी से दुर्गा मंदिर मगहर, घघसरा, बखिरा और बांसी होते हुए आगे भेजा जाएगा.
खलीलाबाद से लखनऊ जाने वाले वाहन मेंहदावल बाईपास से बखिरा, बांसी, जोगिया, उदयपुर, सनई चौराहा, चिल्हिया, सोहरतगढ़, ढेबरुआ और बढ़नी होते हुए बलरामपुर और बहराइच के रास्ते जा सकेंगे. भुवरिया से जाने वाले वाहनों को पायलपार, नाथनगर, धनघटा और बिड़हरघाट होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भेजा जाएगा. वहीं, टेमा रहमत से लखनऊ जाने वाले वाहन दुधारा, बांसी, जोगिया, उदयपुर, सनई चौराहा, चिल्हिया, सोहरतगढ़, ढेबरुआ और बढ़नी होते हुए बलरामपुर और बहराइच के रास्ते जा सकेंगे.
अंबेडकरनगर में अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों की नो एंट्री: अंबेडकरनगर में भी 6 नवंबर की रात 12 बजे से 8 नवंबर तक अयोध्या जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. सम्हरिया चौराहा से सेवागंज बैरियर और पहतीपुर मोड़ से अन्नावा तिराहा होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा. गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती और कलवारी की तरफ से आने वाले वाहनों को सम्हरिया चौराहे से इनामीपुर पुल के नीचे होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जाएगा.
आजमगढ़ और बसखारी से आने वाले वाहनों को न्यौतरिया बाईपास से एक्सप्रेसवे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. दूसरे रास्तों से आने वाले भारी वाहनों को सुलतानपुर रोड या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जाएगा. इसके लिए अयोध्या से जुड़े मार्गों पर 13 बैरियर और डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं. यादव नगर और सेवागंज बैरियर को वाहनों के इंतजार के लिए निर्धारित किया गया है.
7 नवंबर सुबह 7 बजे से अयोध्या शहर में भी लागू होंगे प्रतिबंध: दीपोत्सव और आतिशबाजी के कार्यक्रम को देखते हुए 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 8 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक अयोध्या शहर के अंदर भी कई रास्तों पर प्रतिबंध रहेगा. लकड़मंडी चौराहे से पुराने सरयू पुल की तरफ गोंडा से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इन वाहनों को लोलपुर बाईपास से भेजा जाएगा. वहीं, साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से नयाघाट की तरफ सामान्य वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा, जबकि पास वाले आमंत्रित अतिथियों को अनुमति मिलेगी.
हनुमान गुफा से लता मंगेशकर चौक तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. आमंत्रित अतिथि भी इस रास्ते से पैदल ही जा सकेंगे. रामघाट से रामपथ और तपस्वी जी की छावनी से रामपथ की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. इन वाहनों को काशीराम कॉलोनी और परिक्रमा मार्ग की तरफ से भेजा जाएगा.
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जारी की एडवाइजरी: छोटी छावनी और दीनबंधु नेत्र चिकित्सालय बैरियर से छोटी छावनी होकर रामपथ की तरफ वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. उन्हें काशीराम कॉलोनी और परिक्रमा मार्ग का इस्तेमाल करना होगा. परमा एकेडमी गली बैरियर से हनुमानगढ़ी चौराहे होकर रामपथ की तरफ भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
विद्याकुंड और जैन मंदिर से रामपथ की तरफ जाने वाले वाहनों को रोककर आसिफबाग और लंगड़वीर चौराहे की तरफ भेजा जाएगा. उदया चौराहे से टेढ़ी बाजार की तरफ चार पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें गैस गोदाम तिराहे से भेजा जाएगा. रानोपाली से टेढ़ी बाजार की तरफ दोपहिया वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इन वाहनों को रानोपाली क्रॉसिंग और लंगड़वीर चौराहे से निकाला जाएगा.
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों को मिलेगी छूट: टेढ़ी बाजार से श्रीराम अस्पताल की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे. इन्हें लंगड़वीर फ्लाईओवर से निकाला जाएगा. चूड़ामणि चौराहे से टेढ़ी बाजार की तरफ भी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इन्हें आसिफबाग और गैस गोदाम के रास्ते भेजा जाएगा. पोस्ट ऑफिस तिराहा, तुलसी उद्यान और जानकी महल मोड़ से लता मंगेशकर चौक की तरफ वाहनों के साथ पैदल आवागमन पर भी रोक रहेगी.
राजघाट बंधा से नयाघाट की तरफ वाहनों और पैदल लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे में दीपोत्सव देखने आने वाले श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश करने से पहले निर्धारित रास्तों और प्रतिबंधों की जानकारी कर लेनी चाहिए.
अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु कहां खड़ी करें अपनी गाड़ियां?
दीपोत्सव देखने अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है. गोरखपुर, बस्ती और गोंडा की तरफ से आने वाले श्रद्धालु साकेत पुल के बगल में दशरथ पथ पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकेंगे. लखनऊ और अंबेडकरनगर की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए साकेत पुल के दाहिनी तरफ पार्किंग निर्धारित की गई है. दोपहिया वाहनों के लिए फटिकशिला के पास रेलवे पुल के बगल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
लखनऊ, सुलतानपुर और अंबेडकरनगर की तरफ से आने वाले श्रद्धालु सूर्या पैलेस के बगल और बालूघाट तिराहे के पास बनी मल्टीलेवल पार्किंग का इस्तेमाल कर सकेंगे. वहीं, गोरखपुर, बस्ती और गोंडा की तरफ से आने वाले श्रद्धालु बैकुंठ धाम के बगल खाली मैदान में अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगे.
एंबुलेंस, फायर सर्विस और जरूरी वाहनों को मिलेगी छूट: लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सामान्य यातायात के लिए तय डायवर्जन के बावजूद मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एंबुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस और शव वाहनों को जरूरत के अनुसार प्रतिबंधित मार्गों से गुजरने दिया जाएगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकेगी.
लखनऊ में यातायात संबंधी परेशानी होने पर ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि अयोध्या जाने या वहां से दूसरे जिलों की तरफ लौटने से पहले निर्धारित रास्तों की जानकारी जरूर कर लें. डायवर्जन के दौरान पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और प्रतिबंधित रास्तों पर जाने से बचें.
यह भी पढ़ें- यूपी में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निर्वाचन आयोग इन संगठनों का लेगा सहयोग, जानिए क्या है प्लान