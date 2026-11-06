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अयोध्या दीपोत्सव के लिए ट्रैफिक प्लान जारी, 6 से 8 नवंबर तक कई जिलों में भारी वाहनों की नो एंट्री

6 नवंबर की रात से 8 नवंबर तक प्रभावी रहेगी नई व्यवस्था. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अयोध्या में 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को लेकर लखनऊ से लेकर अयोध्या और आसपास के कई जिलों में यातायात व्यवस्था बदल दी गई है. दीपोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और वाहनों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने भारी वाहनों के लिए अलग-अलग रास्ते तय किए हैं. लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहन अब सीधे इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. सीतापुर, हरदोई और कानपुर रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से भेजा जाएगा.

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, राजधानी में यह व्यवस्था 6 नवंबर की रात 12 बजे से लागू होकर 8 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी. वहीं, अयोध्या में बाहरी और आंतरिक यातायात के लिए अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं. बाराबंकी, संतकबीरनगर और अंबेडकरनगर में भी डायवर्जन लागू किया गया है. ऐसे में अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर और पूर्वांचल की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले अपने रास्ते की जानकारी कर लेना जरूरी है.

लखनऊ से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों के लिए बदला रास्ता: लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है. सीतापुर रोड, हरदोई रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और कानपुर रोड की तरफ से आने वाली बसों, बड़े ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को बाराबंकी होकर अयोध्या जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों को किसान पथ, सुलतानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जाएगा. हालांकि, अलग-अलग मार्गों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए हैं. लखनऊ से बाराबंकी होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर रोक. (Photo Credit: ETV Bharat) सीतापुर और लखीमपुर की तरफ से आने वाले वाहन: सीतापुर रोड से आने वाली बसें, बड़े ट्रक और अन्य भारी वाहन बाराबंकी होकर अयोध्या की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें इंदिरानगर बाग और इंदिराबाग किसान पथ अंडरपास से किसान पथ पर भेजा जाएगा. यहां से वाहन सुलतानपुर रोड पर पहुंचकर चांदसराय के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे. सीतापुर और शाहजहांपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहनों के लिए अयोध्या पुलिस ने भी बख्शी का तालाब से किसान पथ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक का रास्ता तय किया है. लखीमपुर से आने वाले वाहन चालकों को सीतापुर रोड और किसान पथ के रास्ते वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा. इस व्यवस्था का मकसद बाराबंकी और अयोध्या की तरफ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम करना है. हरदोई और आगरा एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों का रूट: हरदोई रोड से आने वाली बसों और भारी वाहनों को भी बाराबंकी और अयोध्या की तरफ जाने से रोका जाएगा. इन वाहनों को हरदोई रोड स्थित किसान पथ अंडरपास से किसान पथ पर भेजा जाएगा. इसके बाद वे सुलतानपुर रोड और चांदसराय होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. वहीं, आगरा एक्सप्रेसवे से आने वाले भारी वाहन खुशहालगंज किसान पथ अंडरपास से किसान पथ पर पहुंचेंगे. यहां से सुलतानपुर रोड और चांदसराय होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेंगे. कानपुर रोड से आने वाले भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्ते: कानपुर रोड की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को भी बाराबंकी और अयोध्या की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. इन वाहनों के लिए फतेहपुर से लालगंज, बछरावां और हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचने का रास्ता निर्धारित किया गया है. इसके अलावा कानपुर से उन्नाव, बीघापुर, पुरवा, लालगंज और मौरावां होते हुए बछरावां और हैदरगढ़ की तरफ पहुंचकर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा. सीतापुर, हरदोई और कानपुर रोड से आने वाले भारी वाहनों के बदले गए रास्ते. (Photo Credit: ETV Bharat) बाराबंकी में 10 जगह बैरियर, लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों की नो एंट्री: अयोध्या में दीपोत्सव को देखते हुए बाराबंकी पुलिस ने भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. लखनऊ-अयोध्या नेशनल हाईवे पर 6 नवंबर की रात 12 बजे से भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. बाराबंकी पुलिस ने लखनऊ-बाराबंकी सीमा, असेनी मोड़, चौपुला तिराहा, रामनगर तिराहा, सफदरगंज, दिलोना मोड़, असंद्रा की नई सड़क और हैदरगढ़ समेत 10 स्थानों पर बैरियर लगाने की तैयारी की है. लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को चौपुला या रामनगर तिराहे से बहराइच हाईवे की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. यहां से वाहन बहराइच होते हुए बस्ती, गोरखपुर और पूर्वांचल के दूसरे जिलों की तरफ जा सकेंगे. पूर्वांचल से अयोध्या और बाराबंकी होते हुए लखनऊ आने वाले भारी वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से गुजारा जाएगा. अयोध्या पुलिस ने दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों के लिए तय किए रास्ते: अयोध्या पुलिस ने दूसरे जिलों से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी अलग-अलग रूट निर्धारित किए हैं. रायबरेली की तरफ से आने वाले भारी वाहन हलियापुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. सुलतानपुर से आने वाले वाहन कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करेंगे. वहीं, आजमगढ़ और अंबेडकरनगर से आने वाले भारी वाहनों को अंबेडकरनगर के गोहन्ना मोड़ से दोस्तपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ भेजा जाएगा. बस्ती के भारी वाहन लोलपुर से नवाबगंज जाएंगे: बाराबंकी की तरफ से आने वाले भारी वाहन भिटरिया और रामसनेहीघाट से हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाएंगे. बस्ती की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को लोलपुर से नवाबगंज की तरफ भेजा जाएगा. वहीं, गोंडा के नवाबगंज की तरफ से आने वाले वाहन लकड़मंडी से लोलपुर होकर बस्ती की तरफ जाएंगे. गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहुंच सकेंगे. गोरखपुर, संतकबीरनगर और बस्ती की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए फुटहिया चौकी से कलवारी, टांडा, अकबरपुर और दोस्तपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक का रास्ता तय किया गया है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भेजे जाएंगे भारी वाहन: बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को टिकोरा मोड़ से चहलरी घाट रोड होते हुए सिधौली और सीतापुर की तरफ भेजा जाएगा. कानपुर से गोरखपुर जाने वाले भारी वाहन उन्नाव, मौरावां, मोहनलालगंज, गोसाईगंज और चांदसराय होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आगे जा सकेंगे. वहीं, लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले भारी वाहनों को मोहान और जुनाबगंज से मोहनलालगंज, गोसाईगंज होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भेजा जाएगा. संतकबीरनगर में भी बदला यातायात, गोरखपुर से लखनऊ जाने वालों को दूसरा रास्ता: अयोध्या दीपोत्सव को देखते हुए संतकबीरनगर में भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. यह व्यवस्था 6 नवंबर दोपहर 12 बजे से 8 नवंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी. गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले वाहन चालकों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. वहीं, गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले वाहनों को मगहर चौकी से दुर्गा मंदिर मगहर, घघसरा, बखिरा और बांसी होते हुए आगे भेजा जाएगा.