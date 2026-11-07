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अयोध्या दीपोत्सव शोभायात्रा: रामपथ पर जीवंत हुआ त्रेतायुग, 21 भव्य झांकियों और लोकनृत्यों ने मोहा मन

जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा पूरा रामपथ ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: रामपथ पर रामायण साकार हो उठी. ढोल-नगाड़ों की गूंज, लोक कलाकारों की थिरकन और 'जय श्रीराम' के उद्घोष के बीच रथों पर सजी झांकियां आगे बढ़ीं तो ऐसा लगा मानो त्रेतायुग अयोध्या की धरती पर उतर आया हो. कहीं प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता के दिव्य स्वरूप दिखाई दिए तो कहीं गदा उठाए बजरंगबली का पराक्रम नजर आया. रामायण के प्रसंगों के सजीव मंचन ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया.

महिला कलाकार कंधों पर ढोल रखकर थाप दे रही थीं. नगाड़ों और ताशों की गूंज के बीच कलाकारों के करतब और विभिन्न राज्यों के लोकनृत्य रामपथ को उत्सव के भव्य मंच में बदल रहे थे. साकेत महाविद्यालय से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया. करीब तीन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रा रामकथा पार्क पहुंची.