अयोध्या दीपोत्सव शोभायात्रा: रामपथ पर जीवंत हुआ त्रेतायुग, 21 भव्य झांकियों और लोकनृत्यों ने मोहा मन
अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर रामायण के सातों कांडों और विकास योजनाओं की झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:51 PM IST
अयोध्या: रामपथ पर रामायण साकार हो उठी. ढोल-नगाड़ों की गूंज, लोक कलाकारों की थिरकन और 'जय श्रीराम' के उद्घोष के बीच रथों पर सजी झांकियां आगे बढ़ीं तो ऐसा लगा मानो त्रेतायुग अयोध्या की धरती पर उतर आया हो. कहीं प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता के दिव्य स्वरूप दिखाई दिए तो कहीं गदा उठाए बजरंगबली का पराक्रम नजर आया. रामायण के प्रसंगों के सजीव मंचन ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया.
महिला कलाकार कंधों पर ढोल रखकर थाप दे रही थीं. नगाड़ों और ताशों की गूंज के बीच कलाकारों के करतब और विभिन्न राज्यों के लोकनृत्य रामपथ को उत्सव के भव्य मंच में बदल रहे थे. साकेत महाविद्यालय से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया. करीब तीन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रा रामकथा पार्क पहुंची.
21 झांकियों में दिखे रामायण के सातों कांड: दसवें दीपोत्सव की शोभायात्रा में इस बार 21 भव्य झांकियां शामिल रहीं. इनमें 14 झांकियां योगी सरकार की उपलब्धियों और सात झांकियां रामायण के सातों कांडों पर आधारित थीं. बालकांड में रामजन्म और बाल लीलाओं से लेकर अयोध्याकांड में वनगमन और अरण्यकांड में वनवास के प्रसंगों को दिखाया गया. वहीं, किष्किंधाकांड में सुग्रीव और हनुमान से मिलन, सुंदरकांड में बजरंगबली का पराक्रम और लंकाकांड में रावण के साथ युद्ध को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया.
उत्तरकांड के प्रसंगों को भी झांकी में जगह मिली. एक के बाद एक गुजरती झांकियां दर्शकों को रामायण की संपूर्ण गाथा का दर्शन करा रही थीं. श्रद्धालु इन दृश्यों को देखकर भावविभोर नजर आए. रामायण के सातों कांडों की झांकियों ने शोभायात्रा को विशेष आकर्षण प्रदान किया.
सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की भी दिखी झलक: शोभायात्रा में प्रदेश सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को भी झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया. इनमें जल जीवन मिशन, एक जिला-एक उत्पाद, कृषि एवं पशुपालन और आयुष्मान कैशलेस योजना की झांकियां शामिल रहीं. इसके अलावा स्वच्छ एवं हरित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, उत्तर प्रदेश पुलिस, मिशन शक्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना को भी दर्शाया गया. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आत्मनिर्भर नारी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की झांकियों के जरिए प्रदेश की विकास यात्रा दिखाई गई.
विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने लोकनृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों से आयोजन में सांस्कृतिक विविधता के रंग भर दिए. उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का ध्यान खींचा और शोभायात्रा के उत्साह को और बढ़ा दिया. रामपथ के दोनों ओर मौजूद लोग झांकियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों को अपलक निहारते रहे. हर झांकी के गुजरने के साथ जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण गूंज उठता था.
पर्यटन मंत्री बोले- दीपोत्सव पूरे विश्व का पर्व बन चुका है: शोभायात्रा की भव्यता देखकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि दीपोत्सव अलौकिक, दिव्य और भव्य है. शाम को होने वाला दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अत्यंत भव्य होगा. उन्होंने कहा कि सनातनियों के लिए इससे बड़ा गौरव का पर्व कोई नहीं हो सकता. हम हर वर्ष पिछले साल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं और इस बार भी नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे.
पर्यटन मंत्री ने कहा कि दीपोत्सव अब केवल उत्तर प्रदेश का आयोजन नहीं, बल्कि पूरे विश्व का पर्व बन चुका है. सातों कांडों की झांकियां राम में अयोध्या, सनातन में अयोध्या और विरासत में अयोध्या का दर्शन करा रही हैं. उनके मुताबिक, शोभायात्रा के माध्यम से रामायण की कथा और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया. उन्होंने आयोजन की सराहना भी की.
श्रद्धालुओं ने कहा- शोभायात्रा देखकर खुशी हुई: शोभायात्रा के साक्षी बने उन्नाव के सुशील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अयोध्या का दिव्य और भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है. दीपोत्सव और शोभायात्रा देखकर उनका मन आनंदित हो गया. जौनपुर के राम कुमार ने रामायण की झांकियों और कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की. वहीं, बलरामपुर की सुशीला ने कहा कि रामकथा के सजीव मंचन और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने उनका मन मोह लिया.
रामपथ के दोनों ओर मौजूद दर्शक और श्रद्धालु शोभायात्रा के हर दृश्य को अपलक निहारते रहे. प्रभु श्रीराम के स्वरूपों के दर्शन कर कई श्रद्धालु भावविभोर हो उठे. किसी की आंखें श्रद्धा से नम थीं तो कोई हाथ जोड़कर रामनाम में लीन नजर आया. जय श्रीराम के उद्घोष और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच पूरा रामपथ भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा.
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